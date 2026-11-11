Đại sứ Na Uy: Sinh viên Nha Trang có thể tạo giải pháp thủy sản bền vững

Chiều 11.11, ông Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, đã đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa). Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Khánh Hòa trên cương vị đại sứ. Cùng đi có ông Morten Langsholdt, Tham tán thương mại, đại diện UNDP Việt Nam và hai doanh nghiệp Na Uy là ScaleAQ, SalMar.

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Nha Trang và 30 năm hợp tác giữa Na Uy với nhà trường (1996 - 2026), đúng vào năm 2 nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026).

Đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ con người

Điểm nhấn của chuyến thăm là chương trình "Tương lai ngành nuôi trồng thủy sản: Đối thoại cùng Na Uy", với sự tham gia của các giảng viên và hơn 150 sinh viên. Cuộc đối thoại tập trung vào vai trò của đổi mới sáng tạo, công nghệ, kỹ năng và thế hệ trẻ trong việc định hình tương lai ngành nuôi trồng thủy sản.

Ông Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, tham quan Nhà truyền thống Trường ĐH Nha Trang và Bia đá Việt Nam - Na Uy ẢNH: BÁ DUY

Trao đổi với sinh viên, Đại sứ Stein Iversen nhấn mạnh công nghệ và đầu tư rất quan trọng, nhưng đổi mới sáng tạo trước hết bắt nguồn từ con người, từ sự tò mò, tinh thần đặt câu hỏi và sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng mới.

Ông khuyến khích sinh viên không chỉ nhìn nhận mình là nguồn nhân lực tương lai của ngành, mà còn có thể trở thành nhà nghiên cứu, doanh nhân và người đổi mới, góp phần tìm ra giải pháp mới cho kinh tế biển của Việt Nam.

"Tương lai của ngành nuôi trồng thủy sản sẽ không chỉ được định hình bởi công nghệ mà còn bởi những con người có tri thức, ý tưởng và tinh thần đổi mới. Tại sao giải pháp tiếp theo cho một ngành nuôi trồng thủy sản bền vững lại không thể đến từ chính một sinh viên ở Nha Trang?", Đại sứ Na Uy Stein Iversen nói.

Đại diện các doanh nghiệp Na Uy cũng chia sẻ những ví dụ thực tiễn về công nghệ, giải pháp trong nuôi trồng thủy sản hiện đại.

Ba thập kỷ đồng hành, mở hướng hợp tác mới

Từ năm 1996, Trường ĐH Nha Trang hợp tác với ĐH Bắc Cực Na Uy (UiT, Tromsø), ĐH Bergen (UiB) và ĐH Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) qua 6 dự án lớn.

Nhờ đó, trường xây dựng được 1 chương trình đào tạo tiến sĩ và 3 chương trình thạc sĩ; đào tạo 27 tiến sĩ, 9 nghiên cứu viên sau tiến sĩ, 130 thạc sĩ và công bố hơn 200 công trình khoa học quốc tế. Trường cho biết, ngay từ dự án hợp tác đầu tiên (1996 - 2003), nhà trường đã trở thành đơn vị đầu tiên làm chủ công nghệ sản xuất giống cá chẽm và chuyển giao cho các tỉnh ven biển.

Trao đổi với sinh viên, Đại sứ Stein Iversen nhấn mạnh công nghệ và đầu tư rất quan trọng, nhưng đổi mới sáng tạo trước hết bắt nguồn từ con người ẢNH: BÁ DUY

Theo Đại sứ Stein Iversen, quá trình hợp tác với Trường ĐH Nha Trang cũng phản ánh sự chuyển mình trong quan hệ giữa Na Uy và Khánh Hòa, từ hợp tác phát triển và giáo dục sang quan hệ đối tác rộng mở hơn, kết nối tri thức, công nghệ, nuôi trồng thủy sản bền vững và hợp tác kinh doanh.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Trường ĐH Nha Trang đề xuất xây dựng Trung tâm trình diễn nuôi biển công nghệ cao với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Na Uy và UNDP, đồng thời nghiên cứu thành lập Trung tâm xuất sắc Việt Nam - Na Uy về thủy sản và nuôi biển công nghệ cao.

Đại sứ Stein Iversen nhận quà kỷ niệm từ TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Chuyến thăm đánh dấu 30 năm hợp tác giữa Na Uy với Trường ĐH Nha Trang (1996 - 2026) ẢNH: BÁ DUY

Trong chuyến thăm Khánh Hòa, Đại sứ Stein Iversen cũng chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh, thăm trang trại nuôi cá chẽm của Australis Aquaculture Vietnam tại vịnh Vân Phong và cơ sở sản xuất của ScaleAQ tại Khánh Hòa.

Theo thống kê, tổng kinh phí Na Uy tài trợ cho Trường ĐH Nha Trang từ năm 1996 đến nay khoảng 65 triệu NOK, tương đương 180 tỉ đồng.