Trường ĐH Nha Trang đặt mục tiêu vào nhóm 20 ĐH hàng đầu Việt Nam năm 2045

Sáng 4.10, Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển tại Khánh Hòa (4.10.1976 - 4.10.2026).

Dự lễ có ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Lương Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Trường đại học duy nhất đã dịch chuyển trọn vẹn từ Bắc vào Nam

Trường ĐH Nha Trang có lịch sử 67 năm hình thành và phát triển, trong đó 50 năm xây dựng và phát triển tại Khánh Hòa. Ngày 4.10.1976, Bộ Hải sản quyết định chuyển Trường ĐH Hải sản từ Hải Phòng vào Nha Trang. Hàng ngàn tấn máy móc, thiết bị cùng đông đảo cán bộ, sinh viên được vận chuyển từ Hải Phòng vào Nha Trang bằng xe lửa và tàu biển.

"Có thể nói đây là một sự kiện hết sức đặc biệt và hy hữu của ngành giáo dục đại học Việt Nam: duy nhất một trường đại học đã dịch chuyển trọn vẹn từ Bắc vào Nam, mang theo hầu hết đội ngũ cán bộ, giảng viên, người học, cơ sở vật chất và cả một truyền thống học thuật vào một địa bàn hoàn toàn mới", TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ trong diễn văn kỷ niệm.

TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: BÁ DUY

Từ một trường thủy sản, Trường ĐH Nha Trang nay là trường đại học công lập đa ngành tại Nam Trung bộ và Tây nguyên. Trường hiện có hơn 18.000 người học, với 39 ngành đào tạo trình độ đại học, 17 ngành thạc sĩ và 9 ngành tiến sĩ. Trong 50 năm tại Khánh Hòa, trường đã đào tạo gần 75.000 cử nhân, kỹ sư, 4.405 thạc sĩ và 123 tiến sĩ.

Trường đã được tặng Huân chương Độc lập hạng ba, hạng nhì, hạng nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nhìn lại nửa thế kỷ, TS Quách Hoài Nam cho rằng việc chuyển trường vào Nha Trang là quyết định đúng đắn, bởi tên tuổi của trường trong khu vực và quốc tế chủ yếu được tạo dựng từ đó đến nay. Trường cũng ngày càng tham gia sâu với tỉnh trong hoạch định đường lối phát triển, xây dựng và phản biện chính sách.

"Mối quan hệ giữa Trường ĐH Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đã nâng tầm từ quan hệ "nhà trường - địa phương" đơn thuần thành mối quan hệ cộng sinh, đối tác phát triển", TS Quách Hoài Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, mong muốn trường phát huy mạnh hơn nữa tiềm lực khoa học - công nghệ ẢNH: BÁ DUY

Đến năm 2035 thuộc nhóm đầu Đông Nam Á về khoa học, công nghệ biển và thủy sản

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá Trường ĐH Nha Trang đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống kinh tế, khoa học, giáo dục và xã hội của Khánh Hòa.

Theo ông Hà, hệ thống giáo dục đại học cả nước đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở công lập và tập trung nguồn lực cho các đại học vùng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen của Thủ tướng cho 4 cá nhân vì có thành tích trong công tác ẢNH: BÁ DUY

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân của Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

"Trong bối cảnh đó, tỉnh Khánh Hòa mong muốn Trường ĐH Nha Trang tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ sở giáo dục đại học chủ lực của địa phương và khu vực, phát huy mạnh hơn nữa tiềm lực khoa học - công nghệ để giải quyết các bài toán phát triển của tỉnh", ông Nguyễn Thanh Hà nói, đồng thời mong trường hướng tới phát triển thành đại học vùng, đúng định hướng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

PGS-TS Quách Đình Liên, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ tại lễ kỷ niệm ẢNH: BÁ DUY

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Nha Trang xây dựng và phát triển tại Khánh Hòa (4.10.1976 - 4.10.2026)

ẢNH: BÁ DUY

Trên nền tảng đó, trường đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành đại học trọng điểm vùng Nam Trung bộ, thuộc nhóm đầu Đông Nam Á về khoa học, công nghệ biển và thủy sản. Đến năm 2045, trường phấn đấu vào nhóm 20 đại học hàng đầu Việt Nam.

Mục tiêu này có thêm điểm tựa khi ngày 10.7.2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo các cơ sở giáo dục đại học miền Trung và Tây nguyên. Trong đề án, Trường ĐH Nha Trang được chọn là cơ sở nòng cốt để đầu tư thành trung tâm đào tạo uy tín của khu vực và thế giới.