Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp Hoa hậu Venezuela dự Miss World 2026 tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhiệt liệt chúc mừng Hoa hậu Mística Núñez vinh dự được cử làm đại diện của Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Ông tin tưởng chuyến thăm và tham dự cuộc thi Miss World 2026 sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, góp phần vào hoạt động giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam và Venezuela.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp Hoa hậu Mística Núñez ẢNH: ĐSQ VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

Chia sẻ khái quát thông tin về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia có lịch sử văn hóa lâu đời, người dân hiếu khách, phong cảnh đẹp và ẩm thực phong phú. Hơn thế nữa, Việt Nam còn được coi là một trong những điểm đến thân thiện, an toàn nhất trên thế giới.

Hoa hậu Mística Núñez viết cảm nghĩ của mình về Việt Nam trong cuốn sổ lưu niệm của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ẢNH: ĐSQ VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

Chia sẻ tại buổi tiếp, Hoa hậu Mística Núñez cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Hoa hậu Mística Núñez cho hay từ lâu cô đã được biết đến đất nước Việt Nam với truyền thống nghìn năm văn hiến; đất nước của những người dân hiền hòa, yêu chuộng hòa bình; kiên cường trong đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do và ngày nay là một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ.

Hoa hậu Mística Núñez bày tỏ vinh dự được đại diện cho Venezuela tham dự một trong những sự kiện sắc đẹp lớn nhất trên thế giới. Cô sẽ giới thiệu với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về một đất nước Venezuela yêu chuộng hòa bình, mến khách, về một dân tộc giàu bản sắc và các giá trị truyền thống.

Hoa hậu Mística Núñez chụp hình cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ẢNH: ĐSQ VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

Cùng ngày, Hoa hậu Mística Núñez đã đến thăm Nhà Việt Nam tại thủ đô Caracas để tham gia tìm hiểu và trải nghiệm về văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi trải nghiệm, Hoa hậu Mística Núñez bày tỏ những ấn tượng về nền văn hóa nghìn năm văn hiến, về những chiếc nón lá và tà áo dài duyên dáng. Cô đặc biệt thích thú khi được trải nghiệm ẩm thực Việt, được trực tiếp tham gia chế biến một số món ăn truyền thống của Việt Nam như phở, nem rán, nem cuốn…

Hoa hậu Mística Núñez (phải) trải nghiệm gói bánh cuốn ẢNH: ĐSQ VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

Hoa hậu Mística Núñez năm nay 25 tuổi, tham dự Miss World với nhiều lợi thế. Cô cao 1,82 m và không chỉ với nhan sắc ấn tượng mà còn sở hữu nền tảng tri thức đáng nể. Mística Núñez đã tốt nghiệp ngành dược và hiện là sinh viên y khoa với mục tiêu trở thành bác sĩ nhi khoa.

Hoa hậu Mística Núñez rất thích áo dài và nón lá Việt Nam ẢNH: ĐSQ VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

Được đánh giá là một trong những ứng cử viên rất mạnh nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển, tri thức y khoa và dự án nhân ái có tính thực tiễn cao, Hoa hậu Mística Núñez mang trên vai sứ mệnh đem về vương miện xanh thứ 7 cho Venezuela sau nhiều năm chờ đợi kể từ chiến thắng của Hoa hậu Ivian Sarcos (năm 2011).

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela giới thiệu nón lá cho Hoa hậu Mística Núñez ẢNH: ĐSQ VIỆT NAM TẠI VENEZUELA

Với nền tảng là một bác sĩ tương lai và tâm huyết với các hoạt động xã hội, Mística Núñez chắc chắn sẽ là một đối thủ "đáng gờm" và nhận được nhiều sự chú ý khi đặt chân đến Việt Nam vào tháng 8 tới để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện.

Được mệnh danh là một trong những "cường quốc hoa hậu" thành công nhất lịch sử Miss World, tính đến hiện tại, Venezuela đang nắm giữ kỷ lục ấn tượng với 6 lần đăng quang ngôi vị cao nhất, ngang hàng với Ấn Độ.