Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Chí Linh.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Chí Linh ẢNH: THU HUYỀN

Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh, việc tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với đại tá Nguyễn Chí Linh. Trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Chí Linh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Chí Linh khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Đại tá Nguyễn Chí Linh cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.