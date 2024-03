Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Chiều 26.3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Mạnh (47 tuổi), Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.4.



Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định PHÚC NGƯ

Tại hội nghị, sau khi thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Hữu Mạnh. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc đại tá Nguyễn Hữu Mạnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh cũng đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tỉnh Thanh Hóa trong thời gian ông công tác tại tỉnh này.

Được biết, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh từng trải qua các chức vụ như Trưởng phòng Tham mưu, rồi Phó giám đốc Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.