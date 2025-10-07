Đại tá Nguyễn Thành Long: Văn hóa là sức mạnh mềm bảo vệ bình yên thủ đô

Tại buổi gặp mặt - tọa đàm với đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025) diễn ra chiều 6.10, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho hay suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Công an Hà Nội luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm bảo vệ sự bình yên của thủ đô.

Đại tá Nguyễn Thành Long chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Đại tá Long cho rằng, trong bối cảnh thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, thông tin lan truyền với tốc độ nhanh chóng, mặt trận văn hóa - tư tưởng ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ chính là lực lượng góp phần giữ vững niềm tin, gìn giữ vẻ đẹp tâm hồn, lan tỏa những giá trị nhân văn và tích cực trong xã hội.

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, kỷ nguyên số mở ra cơ hội to lớn cho việc lan tỏa cái đẹp nhưng cũng đòi hỏi người làm văn hóa, nghệ thuật phải có bản lĩnh, trách nhiệm và sự tỉnh táo.

Do đó, sự đồng hành giữa lực lượng công an và giới văn nghệ sĩ thủ đô chính là nền tảng để cùng phối hợp giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những giá trị tốt đẹp của dân tộc và nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Đại tá Long cũng nhấn mạnh, trong thời đại số, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự không chỉ giới hạn trong đời sống thực mà còn mở rộng trên không gian mạng - nơi các giá trị văn hóa, tư tưởng, niềm tin của công chúng có thể bị xâm hại nếu thiếu định hướng.

Chính vì vậy, công an thủ đô xác định cần gắn bó chặt chẽ hơn nữa với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cùng nhau tạo nên "hàng rào mềm" bằng văn hóa, đạo đức và cái đẹp.

Từ thực tiễn, đại tá Long cho hay, suốt nhiều năm qua, Công an Hà Nội luôn coi trọng công tác phối hợp tuyên truyền, sáng tạo nghệ thuật, tổ chức các cuộc vận động, chương trình liên hoan văn hóa - văn nghệ, hội thảo, giao lưu với các văn nghệ sĩ. Nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu của văn nghệ sĩ thủ đô đã góp phần tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, lan tỏa tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Đại tá Long mong muốn từ cuộc gặp này sẽ có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở thời đại, góp phần bồi đắp tình yêu thủ đô, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào những điều thiện lành.

"Văn hóa, khi được lan tỏa bằng trái tim và trách nhiệm, chính là bức tường thành vững chắc nhất bảo vệ xã hội khỏi những xung đột, cực đoan và vô cảm", đại tá Long nhấn mạnh.