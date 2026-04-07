'Đại tiệc trăng máu 8' được chú ý tại LHP Viễn Đông Udine 2026

Đây là một trong những liên hoan phim (LHP) chuyên về điện ảnh châu Á lớn và uy tín hàng đầu tại châu Âu ra đời từ năm 1999, được tổ chức thường niên tại Udine (Ý). Sự kiện này đã trải qua hơn hai thập niên phát triển, trở thành điểm hẹn quan trọng của các nhà làm phim, nhà phát hành và giới phê bình quốc tế quan tâm đến thị trường phim châu Á. Không đặt nặng yếu tố hàn lâm, FEFF nổi bật với tiêu chí giải thưởng danh giá nhất được quyết định trực tiếp bởi hàng chục nghìn lượt bình chọn của người xem, qua đó phản ánh rõ nét sức hút thị trường của mỗi tác phẩm.

Đại tiệc trăng máu 8 tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Viễn Đông Udine 2026 ẢNH: NSX cung cấp

LHP sẽ diễn ra từ ngày 24.4 - 2.5, quy tụ 76 tác phẩm của các nền điện ảnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… Điện ảnh Việt có 4 phim gồm Đại tiệc trăng máu 8, Quán Kỳ Nam, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không cùng tham gia hạng mục Giải thưởng khán giả - giải thưởng cốt lõi, nơi những bộ phim có khả năng chinh phục cảm xúc người xem sẽ được tôn vinh.

Đặc biệt, Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được chọn công chiếu quốc tế tại LHP. Phim quy tụ các diễn viên Hồng Ánh, Vân Sơn, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Hứa Vĩ Văn… Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã xác nhận với Thanh Niên việc Đại tiệc trăng máu 8 sẽ tham gia tranh giải tại LHP.