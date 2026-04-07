'Đại tiệc trăng máu 8' được chú ý tại LHP Viễn Đông Udine 2026

Thu Thủy
07/04/2026 06:15 GMT+7

Điện ảnh Việt tiếp tục ghi dấu ấn khi có tới 4 tác phẩm góp mặt tại Liên hoan phim Viễn Đông Udine 2026 (Far East Film Festival - FEFF).

Đây là một trong những liên hoan phim (LHP) chuyên về điện ảnh châu Á lớn và uy tín hàng đầu tại châu Âu ra đời từ năm 1999, được tổ chức thường niên tại Udine (Ý). Sự kiện này đã trải qua hơn hai thập niên phát triển, trở thành điểm hẹn quan trọng của các nhà làm phim, nhà phát hành và giới phê bình quốc tế quan tâm đến thị trường phim châu Á. Không đặt nặng yếu tố hàn lâm, FEFF nổi bật với tiêu chí giải thưởng danh giá nhất được quyết định trực tiếp bởi hàng chục nghìn lượt bình chọn của người xem, qua đó phản ánh rõ nét sức hút thị trường của mỗi tác phẩm.

'Đại tiệc trăng máu 8' được chú ý tại LHP Viễn Đông Udine 2026- Ảnh 1.

Đại tiệc trăng máu 8 tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Viễn Đông Udine 2026

ẢNH: NSX cung cấp

LHP sẽ diễn ra từ ngày 24.4 - 2.5, quy tụ 76 tác phẩm của các nền điện ảnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… Điện ảnh Việt có 4 phim gồm Đại tiệc trăng máu 8, Quán Kỳ Nam, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tốiTử chiến trên không cùng tham gia hạng mục Giải thưởng khán giả - giải thưởng cốt lõi, nơi những bộ phim có khả năng chinh phục cảm xúc người xem sẽ được tôn vinh.

Đặc biệt, Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được chọn công chiếu quốc tế tại LHP. Phim quy tụ các diễn viên Hồng Ánh, Vân Sơn, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Hứa Vĩ Văn… Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã xác nhận với Thanh Niên việc Đại tiệc trăng máu 8 sẽ tham gia tranh giải tại LHP.

'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 chứng kiến cuộc cạnh tranh của hàng loạt tác phẩm trăm tỉ: 'Mưa đỏ', 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối', 'Tử chiến trên không', 'Mai'… Liệu sự áp đảo về mặt doanh thu có giúp những bộ phim chiếm ưu thế ở đường đua giải thưởng?

