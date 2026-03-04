Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đại tiện xuất huyết kéo dài 2 tháng, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu

Bá Cường
Bá Cường
04/03/2026 14:57 GMT+7

Gặp tình trạng đại tiện xuất huyết kéo dài 2 tháng nhưng không điều trị dứt điểm, một bệnh nhân tại Quảng Trị đã phải nhập viện trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng.

Ngày 4.3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các y bác sĩ vừa phẫu thuật khẩn cấp cho một nữ bệnh nhân bị thiếu máu do trĩ nội xuất huyết trong lúc đại tiện.

Cụ thể, bệnh nhân là một người phụ nữ 54 tuổi (ở phường Nam Đông Hà) được chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Bệnh nhân cho biết suốt 2 tháng qua luôn gặp tình trạng đại tiện ra máu tươi nhưng chưa điều trị dứt điểm.

Đại tiện xuất huyết kéo dài 2 tháng, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật

ẢNH: B.H

Qua thăm khám, bệnh nhân có các biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, niêm mạc nhợt nhạt, khối sa vùng hậu môn không tự co lên được. Kết quả nội soi đại trực tràng ống mềm cho thấy bệnh nhân bị trĩ nội độ 3 xuất huyết.

Xét nghiệm công thức máu cho chỉ số hồng cầu là 1,9 G/L (bình thường 4-5,8 G/L), chỉ số huyết sắc tố (HGB) giảm còn 35,09 g/L (bình thường 120 - 160 g/L), xác định thiếu máu nặng do mất máu kéo dài. Các bác sĩ nhận định, nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân sau đó được truyền 4 đơn vị hồng cầu khối cấp cứu và chuyển đến Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức để phẫu thuật. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận búi trĩ sa chiếm gần toàn bộ chu vi hậu môn, trong đó một búi trĩ lớn đang chảy máu thành tia liên tục.

Các bác sĩ tiến hành khâu thắt mạch máu đang chảy, đồng thời xử lý các búi trĩ còn lại bằng phương pháp longo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được truyền thêm 2 đơn vị máu để hồi sức.

24 giờ sau phẫu thuật, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, bệnh nhân ăn uống và vận động bình thường. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục sức khỏe ổn định và được xuất viện.

