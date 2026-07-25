Đài truyền hình TVB chính thức đổi tên

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, tên tiếng Anh của doanh nghiệp được đổi từ Television Broadcasts Limited thành TVB Limited, trong khi tên tiếng Trung được đổi thành Tập đoàn Vô tuyến. Trụ sở tại khu Tướng Quân Áo (Tseung Kwan O), trước đây được biết đến với tên gọi TVB City (Thành phố Truyền hình TVB), nay cũng sẽ được gọi ngắn gọn là TVB, dù địa điểm và địa chỉ làm việc vẫn được giữ nguyên.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là sự thay đổi vài chữ trong tên gọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nhiều khán giả Hồng Kông, ý nghĩa lớn nhất của lần đổi tên này là cái tên "vô tuyến", cách gọi quen thuộc mà công chúng đã sử dụng suốt nhiều thập kỷ, nay chính thức trở thành tên pháp lý của công ty.

Từ một đài truyền hình trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ

TVB chính thức phát sóng vào ngày 19.11.1967, trở thành đài truyền hình thương mại phát sóng không dây đầu tiên tại Hồng Kông. Ngay trong ngày khai trương, nhà đài đã truyền hình trực tiếp chặng đua Macau Grand Prix bằng hệ thống truyền dẫn không dây hiện đại thời bấy giờ, đồng thời ra mắt chương trình tạp kỹ đình đám Enjoy Yourself Tonight.

Sau nhiều năm thua lỗ, TVB đã có lãi trở lại trong năm 2025. Nhiều khán giả hy vọng việc đổi tên sẽ là khởi đầu cho hành trình lấy lại ánh hào quang từng làm nên tên tuổi của "ông lớn" truyền hình Hồng Kông Ảnh: Chụp màn hình web TVB

Trải qua nhiều thập kỷ, "Vô tuyến" (Wireless) dần trở thành cách gọi quen thuộc của người dân Hồng Kông khi nhắc đến TVB. Thay vì gọi đầy đủ tên công ty, khán giả thường chỉ nói đơn giản là "xem TVB", "xem đài Vô tuyến".

Từ chương trình Enjoy Yourself Tonight, cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, lớp đào tạo nghệ sĩ TVB cho đến hàng loạt phim gia đình, phim kiếm hiệp và phim cảnh sát, phá án nổi tiếng, TVB không chỉ là một đài truyền hình mà còn trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Vì vậy, việc đổi tên lần này không hẳn nhằm tạo dựng một thương hiệu mới mà được xem là sự thừa nhận rằng hai cái tên TVB và Wireless (Vô tuyến) đã có giá trị thương hiệu lớn hơn nhiều so với tên gọi pháp lý trước đây.

Việc đổi tên cũng đồng nghĩa với sự biến mất của cái tên TVB City, vốn gắn bó với người hâm mộ phim Hồng Kông suốt 23 năm kể từ khi khu phức hợp tại Tướng Quân Áo đi vào hoạt động năm 2003.

Trong ký ức của nhiều người, TVB City là nơi các đoàn phim làm việc ngày đêm, nghệ sĩ thử vai, tập luyện cho lễ trao giải và sản xuất hàng loạt bộ phim kinh điển. Dù địa điểm không thay đổi, việc rút gọn tên gọi thành TVB được xem là dấu mốc cho thấy công ty không còn muốn bị giới hạn trong hình ảnh của một đài truyền hình truyền thống.

Bước chuyển mình trong kỷ nguyên truyền thông số

Thực tế, TVB đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kỹ thuật số từ nhiều năm trước. Năm 1997, công ty ra mắt website chính thức; đến năm 2016 phát triển nền tảng xem trực tuyến myTV SUPER và sau đó mở rộng ra thị trường quốc tế với TVB Anywhere.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2017, TVB từng khẳng định mục tiêu chuyển mình từ một đài truyền hình truyền thống thành tập đoàn truyền thông đa nền tảng, kết hợp truyền hình, internet và mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc vẫn sử dụng tên gọi "Phát thanh Truyền hình" trong nhiều năm khiến công chúng mặc nhiên gắn TVB với chiếc tivi và lịch phát sóng cố định. Việc đổi tên thành Tập đoàn Vô tuyến được xem là bước đi nhằm đồng nhất tên pháp lý với mô hình kinh doanh hiện tại, đồng thời gắn chặt hơn với hai thương hiệu quen thuộc là TVB và Vô tuyến.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng một cái tên mới cũng đồng nghĩa với nhiều kỳ vọng lớn hơn.

Nếu trước đây TVB chủ yếu được xem là một đài truyền hình với nhiệm vụ sản xuất chương trình và cạnh tranh tỷ suất người xem, thì nay, khi nhấn mạnh định vị là một "tập đoàn" và thương hiệu truyền thông, công chúng sẽ kỳ vọng nhiều hơn vào chất lượng phim ảnh, nội dung số, hoạt động quản lý nghệ sĩ cũng như khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế.