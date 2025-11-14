Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Để người đến không bị choáng ngợp hay quá đau buồn

Nhắc lại ký ức về đại dịch, TS - NSƯT Hải Phượng vẫn còn xúc động. Những tháng ngày phải ở nhà, hạn chế tối đa việc đi lại khiến cô càng biết ơn giá trị của kết nối trực tuyến. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Nhờ internet, tôi nhìn thấy mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn. Những bài viết, câu chuyện, hình ảnh, hay các bức vẽ của họa sĩ như Lê Sa Long… khiến tôi rất xúc động. Khoảng thời gian đó khiến mình tự nhắc phải không để thời gian trôi qua vô ích, phải rèn luyện bản thân để khi cuộc sống bình thường trở lại thì có thể đóng góp nhiều hơn cho thành phố".

TS - NSƯT Hải Phượng Ảnh: NVCC

NSƯT Hải Phượng bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương của TP.HCM về việc sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài, quận 10 cũ) để xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Cô cho biết nơi đây từng được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, nên cô cùng nhiều đồng nghiệp đã có dịp vào đây để tham gia biểu diễn cho các đoàn khách nước ngoài.

Theo nghệ sĩ Hải Phượng, nơi đây có không gian rộng, nhiều cây xanh lớn, tạo nên vẻ đẹp đặc biệt. "Thành phố hiện rất thiếu công viên, thiếu những nơi thư giãn, vui chơi cho người dân. Vì vậy, việc quy hoạch khu đất thành công viên là chủ trương rất đúng đắn. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ, bởi đây sẽ là một không gian chung để người dân có thể đến nghỉ ngơi, tập thể dục, như một không gian có giá trị lớn để trở thành 'lá phổi xanh' cho cộng đồng", cô chia sẻ.

Đài tưởng niệm không cần quá lớn

Về ý tưởng đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trong khuôn viên công viên, nghệ sĩ Hải Phượng cho rằng điều quan trọng là quy mô phải hài hòa với tổng thể không gian. "Theo tôi, đài tưởng niệm không cần quá lớn. Nhiều quốc gia mà tôi từng đi qua đều có những đài tưởng niệm giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Điều đáng quý là giữ được sự thoáng đãng, gần gũi", nữ nghệ sĩ bày tỏ. Theo cô, đài tưởng niệm không chỉ dành cho người dân TP.HCM hôm nay mà còn mang giá trị nhắc nhớ cho các thế hệ sau. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh: "Những em nhỏ sau này có thể không sống trong giai đoạn đó, nhưng đài tưởng niệm sẽ giúp các em hiểu về một phần lịch sử, về những mất mát, nỗ lực và tinh thần kiên cường của người dân thành phố".

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) dự kiến sẽ xây dựng công trình công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 Ảnh: NHẬT THỊNH

Về hình dung cho công viên, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, nghệ sĩ Hải Phượng mong muốn nơi này phải mang cảm giác gần gũi, vừa vặn, không quá lớn cũng không quá nhỏ. "Quan trọng là khi người dân đến, họ cảm thấy thoải mái, dễ tiếp nhận, không bị choáng ngợp hay đau buồn quá mức. Đó là nơi để tưởng nhớ, nhưng cũng là để trân trọng cuộc sống".

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Biểu tượng của sự đồng lòng

Nhạc trưởng, NSƯT Hoàng Điệp nhìn nhận, "Covid-19 là thước đo và phép thử" cho mỗi người và mọi mối quan hệ trong xã hội thời đại dịch. Covid-19 buộc con người phải đối diện với những biến chuyển sâu sắc trong đời sống, từ việc sắp xếp lại các mối quan hệ thường ngày, rà soát lại kỹ năng sống đến thử thách sức chịu đựng và khả năng đối mặt với nghịch cảnh. Trên hết, đại dịch đã cho thấy tinh thần dân tộc, sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao cả của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên trong hành trình cứu người, cũng như những mất mát nặng nề mà nhiều gia đình trên cả nước phải gánh chịu.

Ở góc độ tích cực, nhạc trưởng Hoàng Điệp cho rằng Covid-19 cũng tạo ra một sức ép buộc xã hội phải thay đổi để thích nghi, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Dạy và học online, vốn không phổ biến tại Việt Nam trước đó lại trở thành giải pháp bắt buộc, giúp toàn ngành bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Đại dịch cũng khiến nhiều người trung niên buộc phải làm quen với thanh toán trực tuyến, mua sắm online…, mở ra một nếp sống mới linh hoạt và hiện đại hơn.

Về công trình đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, nhạc trưởng Hoàng Điệp xem đây là biểu tượng của sự đồng lòng, kiên cường và lòng nhân ái của người dân TP.HCM trong những ngày khó khăn nhất. Đây không chỉ là nơi tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở cho các thế hệ sau về một "cuộc chiến khốc liệt giữa thời bình", nơi tinh thần sẻ chia, đoàn kết và sự tử tế đã giúp cả cộng đồng cùng nhau vượt qua giông bão.