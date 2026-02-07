Đại tướng Phan Văn Giang: Chế tạo thành công nhiều vũ khí, trang bị công nghệ cao

Ngày 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đại tướng Phan Văn Giang báo cáo chuyên đề về tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV ẢNH: TUẤN MINH

Tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Báo cáo chuyên đề về tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, chiến tranh diễn ra ở nhiều khu vực, dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thử thách lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng thông tin, tăng ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt, các nước đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực quân sự với những thế hệ vũ khí mới và trở thành xu thế phổ biến. Cùng đó, sự xuất hiện của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại đã làm thay đổi cơ bản tổ chức quân đội, hình thái, phương thức tiến hành chiến tranh.

Ở trong nước, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, các thế lực thù địch, phản động ngày càng ráo riết với nhiều hình thức, thủ đoạn thâm hiểm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh hết sức phức tạp, khó lường.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đại hội XIV kế thừa, phát triển các nội dung về bảo vệ Tổ quốc từ các kỳ đại hội trước, đồng thời bổ sung mục tiêu: "bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc" lên trên hết, trước hết; "bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước", "bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng"; "tăng cường quốc phòng toàn dân, phòng thủ chủ động; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong", giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, phát triển đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là quan điểm, chủ trương thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy mới của Ðảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, là định hướng chiến lược để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TUẤN MINH

Quyết tâm sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại

Về nhiệm vụ quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang cho hay, Đại hội XIV xác định, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt, nhưng có bước phát triển mới.

Theo đó, Đại hội XIV khẳng định tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động vững chắc...

Đại hội XIV xác định, tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia; nâng cao khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng.

Về nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đại tướng Phan Văn Giang cho hay, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, chỉ đạo của Tổng Bí thư về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", "5 vững" và mục tiêu "quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại", hơn 80 năm qua, quân đội luôn thực hiện tốt 3 chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động và sản xuất".

Thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, Quân đội nhân dân được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tổ chức tinh, gọn, mạnh có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên; sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đại tướng Phan Văn Giang, đang triển khai thành lập 3 trường thiếu sinh quân tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Về công nghiệp quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Đại hội XIV xác định: đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Đại hội XIV xác định làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi; nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao.

Về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Đại hội XIV xác định: đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh. Đồng thời, tranh thủ hợp tác chuyển giao công nghệ, nguồn lực tiên tiến.