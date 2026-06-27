Đắk Lắk công bố quy hoạch 257 dự án hơn 1 triệu tỉ đồng

Ngày 27.6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến dự có đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương..., cùng đại diện lãnh sứ quán các nước; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk và đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hình thành 3 không gian phát triển bổ trợ nhau

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, điểm nổi bật của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới là sự hình thành ba không gian phát triển liên kết, bổ trợ cho nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Phía tây là vùng động lực về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu; là trung tâm sản xuất nhiều nông sản chủ lực của cả nước như cà phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng, mắc ca và cây ăn trái.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

Phía đông mở ra không gian phát triển kinh tế biển với gần 190 km bờ biển, hệ thống cảng Vũng Rô - Bãi Gốc, Khu kinh tế Nam Phú Yên cùng tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch và đô thị ven biển. Cảng nước sâu Bãi Gốc được định hướng trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của Tây nguyên, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, sự liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu, trung tâm đô thị - dịch vụ và không gian kinh tế biển đã tạo điều kiện để Đắk Lắk hình thành các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu ngay trong một không gian phát triển thống nhất. Đây chính là lợi thế cạnh tranh nổi bật mà rất ít địa phương trong cả nước có được. Đặc biệt, cà phê Đắk Lắk là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí National Geographic vinh danh trong Top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp ẢNH: HỮU TÚ

Ông Đỗ Hữu Huy cho biết, hội nghị quy hoạch tỉnh Đắk Lắk công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn đăng ký dự kiến hơn 1 triệu tỉ đồng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 32 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỉ đồng; trao chủ trương khảo sát, bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 427.000 tỉ đồng.

Chuyển hoá tiềm năng thành động lực phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, tỉnh Đắk Lắk sở hữu vị trí chiến lược trải dài từ tây sang đông, kiến tạo một vị thế địa chiến lược đặc biệt, nối liền mạch máu giao thông, hành lang kinh tế từ đại ngàn Tây nguyên xuống duyên hải Nam Trung bộ.

Sau hợp nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển với không gian rộng lớn, nguồn lực đa dạng hơn và điều kiện thuận lợi hơn để phát huy các lợi thế của cao nguyên, trung du ven biển và biên giới đất liền.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk đang vươn lên trở thành trung tâm về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của vùng cũng như của cả nước. Bên cạnh những cơ hội mới, tỉnh cũng đang đứng trước nhiều thách thức.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

Theo đại tướng Phan Văn Giang, điều quan trọng nhất đối với Đắk Lắk hiện nay là khả năng chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế thành hành động, thành động lực tăng trưởng thực sự, biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, những dự án được triển khai trên thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

"Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, tôi kỳ vọng Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế của mình để tạo ra những động lực phát triển mới, phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế số, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.