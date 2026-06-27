Quy hoạch logistics Đắk Lắk: Khơi thông 'long mạch' kinh tế vùng

Lợi thế phát triển logistics

Phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030 hồi tháng 5 vừa qua, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển ngành logistics thành ngành dịch vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tạo động lực tăng trưởng kinh tế vùng.

Đắk Lắk có lợi thế là tiểu vùng của Tây nguyên, đóng góp vai trò kết nối chiến lược giữa Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi kết nối giữa hai cực Đông - Tây đều qua núi cao, đèo dốc. Trong khi đó, Đắk Lắk có tuyến QL29, kết nối khu vực Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa trước đây có địa hình khá bằng phẳng, đây là lợi thế rất lớn cho logistics.

Dự án xây dựng Bến cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) đang được triển khai giải phóng mặt bằng, khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống lưu thông hàng hải, thúc đẩy phát triển kinh tế ẢNH: HỮU TÚ

Tỉnh Đắk Lắk có sản lượng nông nghiệp lớn, đặc biệt là cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Tỉnh đang định hướng tập trung đầu tư mạnh về hạ tầng kết nối liên vùng. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần thẳng thắn nhìn nhận chi phí logistics còn cao. Doanh nghiệp logistics của tỉnh còn nhỏ, phân tán, thiếu doanh nghiệp dẫn dắt, thiếu trung tâm logistics quy mô lớn, chuỗi cung ứng chưa hoàn chỉnh.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, nếu tỉnh không thực hiện thay đổi thì sẽ mãi là nơi sản xuất, nhưng giá trị gia tăng lại nằm ở nơi khác. Về định hướng phát triển doanh nghiệp logistics, đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk. Theo định hướng, logistics được xác định là ngành dịch vụ quan trọng, gắn với các trụ cột phát triển của tỉnh.

Ông Huy đề nghị cộng đồng doanh nghiệp logistics tập trung vào các mục tiêu lớn. Doanh nghiệp cần phát triển từ dịch vụ đơn lẻ sang chuỗi dịch vụ tích hợp. Doanh nghiệp không chỉ làm vận tải mà phải làm kho bãi, kho lạnh, phải làm dịch vụ đóng gói, sơ chế và phải tham gia phân phối và xuất khẩu với mục tiêu nắm giữ chuỗi giá trị logistics. Nếu tỉnh Đắk Lắk chỉ đi thu phí vận tải thì mất rất lâu mới phát triển được doanh nghiệp trên địa bàn.

Đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp

Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp logistics phải tập trung vào việc gắn chặt với nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Logistics của tỉnh Đắk Lắk phải phục vụ trực tiếp vùng nguyên liệu lớn và các nhà máy nông sản chế biến sâu cũng như các thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp logistics phải đi cùng với doanh nghiệp nông nghiệp chế biến và không thể phát triển riêng biệt. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp chế biến phải có một vài doanh nghiệp logistics để gắn kết chuỗi cung ứng sản phẩm đầu vào và đầu ra, vận chuyển phải thông suốt, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp logistics cần tập trung phát triển logistics hiện đại và số hóa. Các doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải, kho bãi, phát triển logistics thông minh và tham gia thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc. Đây là con đường nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách với doanh nghiệp lớn.

Ông Đỗ Hữu Huy phân tích tỉnh Đắk Lắk vẫn tồn tại một vấn đề là không nắm bắt được hàng hóa lưu thông đã dừng lại hay vẫn đang được vận chuyển. Đặc biệt, tỉnh có những sản phẩm liên quan đến sầu riêng, phải được giữ lạnh, bảo quản tốt. Việc dừng lại quá thời gian sẽ dẫn đến giảm sút chất lượng sản phẩm. Vì thế, cộng đồng doanh nghiệp logistics Đắk Lắk phải tập trung hình thành những doanh nghiệp đầu ngành và liên kết mạnh. Tỉnh khuyến khích hình thành các doanh nghiệp logistics quy mô lớn, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và kết nối doanh nghiệp logistics quốc gia và quốc tế.

Các doanh nghiệp cần phải chuyển tư duy từ "mạnh ai nấy làm" sang liên kết để chia sẻ. Nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đã chủ động ứng dụng mô hình, liên kết với nhau để cạnh tranh. Nếu không thực hiện liên kết, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk có thể không cạnh tranh được với doanh nghiệp logistics tại các tỉnh lân cận.

Quy hoạch vùng logistics

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cần hình thành ít nhất một đến hai trung tâm logistics quy mô lớn; phát triển hệ thống kho lạnh phục vụ nông nghiệp; tham gia trực tiếp vào chuỗi sản xuất các sản phẩm chủ lực; đặt mục tiêu là giảm chi phí logistics trên từng đơn hàng.

Trong tháng 6.2026, tỉnh Đắk Lắk công bố quy hoạch, trong đó có các biên đường, phân vùng logistics. Doanh nghiệp làm vận tải phải nắm được nội dung quy hoạch logistics để đầu tư. Đắk Lắk cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển ổn định, bền chặt và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, thương mại, dịch vụ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, các trung tâm logistics, kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ phục vụ sản xuất chế biến. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics toàn bộ hiện đại, gắn với định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk, trở thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực Tây nguyên.