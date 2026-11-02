Đắk Lắk đề nghị xác minh thông tin 845 triệu đồng tiền thưởng ở trường học

Ngày 2.11, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị phối hợp xác minh, xử lý thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan việc chi trả 845 triệu đồng tiền thưởng năm 2025 tại Trường THPT Trần Quốc Toản (xã Ea Knốp).

Sở GD-Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh xác minh thông tin phản ánh về việc chi trả 845 triệu đồng tiền thưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 12.10, Trường THPT Trần Quốc Toản báo cáo Sở GD-ĐT về bài viết trên tài khoản Facebook T.S.T có tiêu đề "Phóng sự điều tra bất thường tại Trường THPT Trần Quốc Toản". Bài viết phản ánh nhà trường chi trả 845 triệu đồng tiền thưởng theo Nghị định 73 nhưng cán bộ, giáo viên và nhân viên chưa nhận được khoản tiền này.

Tài khoản trên còn quy trách nhiệm cho hiệu trưởng và bộ phận kế toán, đồng thời đưa ra những nhận định về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kê khai, chi trả tài chính.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, Trường THPT Trần Quốc Toản khẳng định đã chi trả đầy đủ 845 triệu đồng tiền thưởng theo đúng quy định, căn cứ các quyết định và chứng từ liên quan. Nhà trường cũng chủ động cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Công an xã Ea Knốp phục vụ công tác xác minh.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho rằng những thông tin không đúng sự thật đăng tải trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, danh dự và uy tín của hiệu trưởng cùng các cá nhân liên quan.

Để làm rõ bản chất sự việc, sở đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ea Knốp xác minh nội dung phản ánh. Đồng thời, cơ quan chức năng được đề nghị xác minh chủ thể quản lý tài khoản Facebook T.S.T, làm rõ căn cứ đưa tin, quá trình đăng tải, chia sẻ và các vấn đề liên quan.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Đắk Lắk, thời gian qua, tài khoản Facebook T.S.T liên tục đăng tải nhiều nội dung liên quan các cơ sở giáo dục, trường học và đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh mà sở cho là không đúng bản chất sự thật.