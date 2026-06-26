Đắk Lắk đề xuất bản đồ số logistics cho hơn 12.000 doanh nghiệp

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng rất ấn tượng và không ngừng mở rộng. Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 500 tỉ USD, tăng trưởng trên 10%.

Hội thảo phát triển khu/cụm công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sâu và logistics liên vùng tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Tuy nhiên, thị trường quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Các thách thức này xuất phát từ những biến động khó lường của tình hình chính trị, kinh tế và ngoại giao toàn cầu, làm thay đổi môi trường thương mại quốc tế.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phát biểu tại hội thảo ẢNH: HỮU TÚ

Ông Phú đánh giá Đắk Lắk có hệ sinh thái nông sản phong phú, diện tích canh tác thuộc nhóm lớn nhất cả nước và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành chế biến. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm chế biến sâu từ nguồn nông sản của tỉnh vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông Phú đề nghị quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh phải được đặt trong tổng thể hệ thống logistics liên vùng nhằm bảo đảm khả năng kết nối lâu dài. Đồng thời, cần điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng tập trung để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các dự án năng lượng và hạ tầng truyền tải điện.

Việc kết nối các dự án năng lượng cũng cần gắn với hệ thống logistics liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển bền vững.

Để phát huy vai trò của logistics và nâng cao năng lực kết nối chuỗi ngành hàng, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk đề xuất nhiều giải pháp. Trong đó có xây dựng chuỗi cung ứng lạnh đồng bộ tại vùng nguyên liệu; phát triển cụm công nghiệp gắn với cảng cạn ICD và kho bãi thông minh; thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

Hiệp hội cũng đề xuất triển khai "Bản đồ số logistics Đắk Lắk", một giải pháp ứng dụng công nghệ số nhằm xây dựng nền tảng kết nối trực tuyến giữa chủ hàng, doanh nghiệp vận tải, đơn vị kho bãi, trung tâm logistics và các cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống giúp tối ưu hóa luồng vận chuyển, giảm tỉ lệ xe chạy rỗng chiều về khoảng 40%, tiết kiệm từ 15% đến 20% chi phí logistics tổng thể cho hơn 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hiệp hội kiến nghị tỉnh ưu tiên quỹ đất sạch và các chính sách ưu đãi về thuê đất, thuế và hạ tầng cho các dự án logistics, cảng cạn ICD, trung tâm phân phối và kho bãi hiện đại, đặc biệt tại Buôn Ma Thuột và các đầu mối giao thông chiến lược.

Hiệp hội cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu triển khai cơ chế một cửa liên thông; ưu tiên thu hút các nhà đầu tư xây dựng kho lạnh, trung tâm sơ chế, kiểm định chất lượng ngay tại vùng nguyên liệu; đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phương tiện vận tải lạnh chuyên dụng.

Cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Hiệp hội đề xuất lấy "Bản đồ số logistics Đắk Lắk" làm nền tảng kết nối dữ liệu dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời xem xét thành lập tổ công tác hoặc ban điều phối phát triển logistics cấp tỉnh với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và hiệp hội nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.