Ngày 17.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với không khí lạnh tăng cường, gió mạnh trên biển, mưa lớn, giông, lốc, sét trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.

Đắk Lắk cảnh báo ngập lụt, sạt lở, mưa lớn từ đêm 19.11 ẢNH: HỮU TÚ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, dự báo từ đêm 19.11 đến 21.11 có mưa lớn. Trước diễn biến này, sở đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, duy trì thông tin liên lạc thông suốt; chủ động chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống xấu, bảo đảm an toàn về người và tài sản, nhất là tàu cá, phương tiện đang hoạt động trên biển, vùng nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt và các công trình xung yếu.

Đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, duy trì thông tin liên lạc, thường xuyên báo cáo tình hình; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Vùng đồng bằng và ven biển rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ở nhà không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, cửa sông, ven biển (có thể sử dụng nhà kết hợp sơ tán, điểm sơ tán đã xác định).

Khu vực trung du, vùng núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, đặc biệt các điểm sạt lở, vị trí đã di dời, theo dõi trong thời gian qua.

Đáng chú ý, cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ trên lưu vực; chủ động quan trắc, tính toán, vận hành điều tiết hồ chứa theo thẩm quyền, quy trình vận hành, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và vùng hạ du, không xả lũ bất thường; thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và quy trình vận hành đơn hồ chứa.

Đặc biệt, lưu ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu, hồ đang thi công, hư hỏng, xuống cấp, không giữ mực nước cao, có biện pháp cảnh báo, trực gác, hạn chế đi lại, phân công cụ thể lực lượng, vật tư; cảnh báo sớm cho người dân hạ du trước khi hồ xả qua tràn và khi có nguy cơ sự cố.