Đắk Lắk phải xác lập vai trò đầu mối kết nối vùng

Tạo chuyển biến thực chất

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy bản lĩnh, sự nỗ lực rất lớn và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk; tin tưởng một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có chiều sâu văn hóa và cộng đồng các dân tộc đoàn kết, Đắk Lắk bước vào năm 2026 với khí thế, quyết tâm rất cao cho một nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ, yêu cầu đặt ra cho tỉnh trong giai đoạn tới phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo chuyển biến thực chất, rõ ràng; biến chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động thực tiễn, tạo kết quả cụ thể, đo đếm được ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đắk Lắk phải xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ, biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia; mọi quy hoạch, dự án lớn phải đặt trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia, khắc phục tư duy cục bộ, manh mún địa phương. Trên cơ sở đó, tổ chức lại không gian phát triển theo trục "cao nguyên - duyên hải - biên giới", lấy hạ tầng chiến lược làm trụ cột. Hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải là công cụ tổ chức dòng chảy kinh tế, chuỗi giá trị và thế trận quốc phòng - an ninh, hình thành các cực tăng trưởng và vành đai phát triển mới của tỉnh.

Tỉnh phải dứt khoát thay đổi mô hình từ dựa vào khai thác tài nguyên và nông nghiệp thô sang nâng cấp chuỗi giá trị, lấy công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và kinh tế số làm động lực. Mô hình tăng trưởng mới dựa chủ yếu vào nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế, trong đó người dân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp thành quả tăng trưởng.

Phát triển kinh tế phải song hành với đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động, đặc biệt cho thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững. Cùng với đó, tỉnh phải đặt KH-CN, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào lõi của chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư lưu ý, phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ nước, giữ không gian sinh tồn lâu dài của cộng đồng; kiên quyết không đánh đổi môi trường và sinh kế bền vững để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Cùng với đó, tỉnh cần coi văn hóa Tây nguyên và văn hóa biển là tài sản vô giá và nguồn lực nội sinh của phát triển, được bảo tồn, giữ gìn bản sắc, phát huy một cách chủ động, có chọn lọc; đồng thời tạo điều kiện để văn hóa sống trong đời sống đương đại, đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các già làng, trưởng buôn tiêu biểu ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi chiến lược phát triển KT-XH phải luôn gắn chặt với bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, an ninh biển, an ninh dân tộc và an ninh tôn giáo. Đồng thời, tỉnh phải đặc biệt coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, chăm lo đời sống, sinh kế, niềm tin của nhân dân, coi ổn định xã hội là điều kiện tiên quyết và là "đường băng" cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của T.Ư đã trao tặng các phần quà cho các nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk qua các thời kỳ, gia đình có công, gia đình chính sách, già làng tiêu biểu, trưởng buôn tiêu biểu và các gia đình chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của T.Ư đã đến thăm, chúc tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện.

Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, và đoàn công tác của T.Ư thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ea H'Leo (Đắk Lắk).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ea H'Leo cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ea H'Leo quán triệt, nhận thức sâu sắc việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống nào.

Tổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục bám dân, bám cơ sở, gần dân, hiểu dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đơn vị phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động; đồng thời làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.