Đắk Lắk xử lý nạn lấn chiếm trái phép nút giao hầm đường bộ Đèo Cả

Ngày 5.11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xử lý một số trường hợp tài xế dừng xe sai quy định tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả (xã Hòa Xuân).

Lực lượng chức năng tháo dỡ biển hiệu lắp đặt trái phép tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả (Đắk Lắk) ẢNH: CTV

Vị lãnh đạo này thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đang phối hợp đơn vị liên quan, triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực nút giao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) cho biết đã có thông báo về việc người dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Qua kiểm tra thực tế của UBND xã Hòa Xuân, tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả vẫn còn một số hộ dân tự ý tháo dỡ, cải tạo hàng rào bảo vệ tuyến đường dẫn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

UBND xã Hòa Xuân tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh ẢNH: CTV

Trước đó, UBND xã Hòa Xuân đã ban hành thông báo yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời lập biên bản giao nhận thông báo đến các hộ kinh doanh tại khu vực này. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn.

UBND xã Hòa Xuân yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiêm túc thực hiện thông báo; nghiêm cấm tự ý tháo dỡ, phá hoại, cải tạo hoặc làm hư hỏng hàng rào bảo vệ tuyến đường dẫn; mở lối đi trái phép vào khu vực nút giao. Các hộ kinh doanh phải tự giác tháo dỡ biển hiệu, mái che, quán kinh doanh và công trình, vật dụng đã tự ý lắp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Sau khi tháo dỡ, khắc phục, các tổ chức, cá nhân liên quan không được tiếp tục lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi đất dành cho đường bộ. UBND xã yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ và khôi phục nguyên trạng hàng rào bảo vệ tuyến đường dẫn trước ngày 10.11.