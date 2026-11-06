    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đắk Lắk xử lý nạn lấn chiếm trái phép nút giao hầm đường bộ Đèo Cả

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk xử lý các tài xế dừng đỗ xe sai quy định, đồng thời yêu cầu các hộ dân hoàn thành việc tháo dỡ quán kinh doanh, khôi phục hàng rào bảo vệ tại nút giao phía bắc hầm đường bộ Đèo Cả.

    Ngày 5.11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xử lý một số trường hợp tài xế dừng xe sai quy định tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả (xã Hòa Xuân).

    Đắk Lắk xử lý nạn lấn chiếm trái phép nút giao hầm đường bộ Đèo Cả- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng tháo dỡ biển hiệu lắp đặt trái phép tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả (Đắk Lắk)

    ẢNH: CTV

    Vị lãnh đạo này thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đang phối hợp đơn vị liên quan, triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực nút giao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm.

    Cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) cho biết đã có thông báo về việc người dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

    Qua kiểm tra thực tế của UBND xã Hòa Xuân, tại khu vực nút giao phía bắc dự án hầm đường bộ Đèo Cả vẫn còn một số hộ dân tự ý tháo dỡ, cải tạo hàng rào bảo vệ tuyến đường dẫn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Đắk Lắk xử lý nạn lấn chiếm trái phép nút giao hầm đường bộ Đèo Cả- Ảnh 2.

    UBND xã Hòa Xuân tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh

    ẢNH: CTV

    Trước đó, UBND xã Hòa Xuân đã ban hành thông báo yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời lập biên bản giao nhận thông báo đến các hộ kinh doanh tại khu vực này. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn.

    UBND xã Hòa Xuân yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiêm túc thực hiện thông báo; nghiêm cấm tự ý tháo dỡ, phá hoại, cải tạo hoặc làm hư hỏng hàng rào bảo vệ tuyến đường dẫn; mở lối đi trái phép vào khu vực nút giao. Các hộ kinh doanh phải tự giác tháo dỡ biển hiệu, mái che, quán kinh doanh và công trình, vật dụng đã tự ý lắp đặt trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

    Sau khi tháo dỡ, khắc phục, các tổ chức, cá nhân liên quan không được tiếp tục lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi đất dành cho đường bộ. UBND xã yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ và khôi phục nguyên trạng hàng rào bảo vệ tuyến đường dẫn trước ngày 10.11.

    Tin liên quan

    Tháo dỡ nhà hàng trái phép quanh nhà thờ đổ Hải Lý

    Tháo dỡ nhà hàng trái phép quanh nhà thờ đổ Hải Lý

    Người dân đang tự nguyện tháo dỡ các nhà hàng, công trình xây dựng trái phép xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý. Chứng tích biến đổi khí hậu của Việt Nam - nhà thờ đổ Hải Lý, mới đây cũng đã được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận là điểm du lịch.

    Khám phá thêm chủ đề

    Đèo Cả camera Trái phép Cảnh sát giao thông Đắk Lắk lấn chiếm trái phép tại nút giao Đèo Cả hầm đường bộ Đèo Cả

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận