Tháo dỡ nhà hàng trái phép quanh nhà thờ đổ Hải Lý

Nhà thờ được một kiến trúc sư người Pháp thiết kế, xây dựng bằng gạch đỏ, kiến trúc cửa vòm với nhiều hoa văn trang trí theo phong cách châu Âu rất tinh xảo và đẹp mắt. Nhà thờ có khuôn viên rộng hơn 9.300 m², tháp chuông cao 27 m. Năm 2005, các cơn bão lớn, đặc biệt là bão số 7 (bão Damrey) càn quét, đánh tan tuyến đê bao ngoài và xóa sổ làng chài ven biển Xương Điền. Sau bão, nhà thờ đổ Hải Lý chỉ còn sót lại một bức tường và tháp chuông cho đến ngày nay.