Tháo dỡ nhà hàng trái phép quanh nhà thờ đổ Hải Lý

Những ngày qua, người dân có nhà hàng, công trình xây dựng trái phép xung quanh
nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến, Ninh Bình) đã tự nguyện tháo dỡ công trình để trả lại không gian xung quanh nhà thờ.
Ngày 22.9, ông Mai Đức Nghĩa, Phó chủ tịch UBND xã Hải Tiến, cho biết, người dân đang tự nguyện tháo dỡ các nhà hàng,
công trình xây trái phép xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý
Theo ông Nghĩa, sau khi chính quyền xã tuyên truyền, vận động, người dân đã tự nguyện tháo dỡ tài sản để di chuyển đến nơi khác tiếp tục kinh doanh, trả lại mặt bằng, không gian cho khu vực nhà thờ đổ
Trước đó, UBND xã Hải Tiến xây dựng kế hoạch xử lý các công trình, nhà hàng xây dựng trái phép khu vực ven biển địa bàn, với tổng số 23 công trình. Trong đó, có nhiều nhà hàng xung quanh nhà thờ đổ. Trường hợp người dân không chấp hành tháo dỡ, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế, hoàn thành trước ngày 30.9.
Liên quan đến chứng tích biến đổi khí hậu nhà thờ đổ Hải Lý, mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định công nhận điểm du lịch Khu chứng tích biến đổi khí hậu nhà thờ đổ Hải Lý (thuộc huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định cũ; nay là xã Hải Tiến, Ninh Bình)
UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND xã Hải Tiến tổ chức quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Khu chứng tích biến đổi khí hậu nhà thờ đổ Hải Lý theo quy định đối với một
điểm du lịch cấp tỉnh. Trong đó, không chỉ quản lý, phát huy những giá trị về du lịch của nhà thờ đổ Hải Lý mà còn giữ gìn, bảo tồn chứng tích này để phục vụ nghiên cứu, bảo tồn các dấu tích địa chất, địa mạo trong quá trình biến đổi đường bờ biển dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Nhà thờ đổ Hải Lý trước đây có tên là nhà thờ Trái Tim Chúa, xây dựng gần 100 năm trước, được thiết kế, xây dựng theo phong cách mái vòm. Nhà thờ là nơi sinh hoạt của giáo dân làng chài Xương Điền. Trải qua thời gian, tình trạng nước biển dâng, xâm thực vào đất liền khiến nhà thờ phải di chuyển vào sâu bên trong (phía trong đê biển) để xây dựng nhà thờ mới.
Năm 1797, giáo xứ Xương Điền được thành lập. Sau đó, nhà thờ của giáo xứ xây dựng ở vị trí là khu vực đất cách kè biển Hải Tiến hiện tại khoảng 3 km. Tuy nhiên, sự biến đổi của thiên nhiên, biển xâm thực nên năm 1917 nhà thờ đổ Hải Lý được xây dựng lần thứ 2 và hoàn thành vào năm 1927.
Nhà thờ được một kiến trúc sư người Pháp thiết kế, xây dựng bằng gạch đỏ, kiến trúc cửa vòm với nhiều hoa văn trang trí theo phong cách châu Âu rất tinh xảo và đẹp mắt. Nhà thờ có khuôn viên rộng hơn 9.300 m², tháp chuông cao 27 m. Năm 2005, các cơn bão lớn, đặc biệt là bão số 7 (bão Damrey) càn quét, đánh tan tuyến đê bao ngoài và xóa sổ làng chài ven
biển Xương Điền. Sau bão, nhà thờ đổ Hải Lý chỉ còn sót lại một bức tường và tháp chuông cho đến ngày nay.
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