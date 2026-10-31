Phê duyệt chủ trương xây cầu Cần Thơ 2 tích hợp đường bộ và đường sắt

Ngày 31.10, thông tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết Bộ Xây dựng có Quyết định số 1872/QĐ-BXD phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo quyết định, toàn bộ dự án có tổng chiều dài khoảng 17,6 km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (tỉnh Vĩnh Long); điểm cuối kết nối với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2 (thuộc địa bàn TP.Cần Thơ).

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2 tích hợp cả đường bộ cao tốc và đường sắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuyến đi qua xã Đông Bình (vượt QL1, QL54, kênh Chà Và, sông Phù Ly), sau đó đi trùng hướng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ vượt sông Hậu. Sang bờ Cần Thơ, tuyến đi trên cao theo quy hoạch trục đường 1A, vượt KCN Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ trước khi tách khỏi tuyến đường sắt để đấu nối vào nút giao IC2.

Về quy mô, công trình cầu chính Cần Thơ 2 dài khoảng 870 m, kết cấu cầu dây văng với dầm chủ dạng giàn thép tích hợp đi chung cả đường bộ và đường sắt.

Tầng trên (đường bộ cao tốc) có quy mô 6 làn xe cơ giới (rộng 3,75 m/làn), vận tốc thiết kế 100 km/h, không bố trí làn dừng khẩn cấp trên cầu chính. Riêng phần tuyến và cầu dẫn trên tuyến bố trí 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp (mỗi làn 3 m).

Tầng dưới (đường sắt) bố trí tuyến đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, vận tốc thiết kế 160 km/giờ đối với tàu khách và 120 km/giờ đối với tàu hàng.

Phối cảnh công trình cầu chính Cần Thơ 2 dài khoảng 870 m ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư 27.050,18 tỉ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách Trung ương, gồm 21.644 tỉ đồng bố trí trong giai đoạn trung hạn 2026 - 2030 và 5.406,18 tỉ đồng chuyển tiếp trong giai đoạn 2031 - 2035. Toàn bộ dự án được tách thành 3 dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thực hiện. Cụ thể, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện. Dự án thành phần 2 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP.Cần Thơ do UBND TP.Cần Thơ thực hiện. Dự án thành phần 3 là đầu tư cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu do Bộ Xây dựng trực tiếp làm chủ quản.

Bộ Xây dựng cũng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời chủ trì tổ chức thi tuyển kiến trúc rộng rãi cho công trình. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sau 5 năm thi công.

Khi hoàn thành, cầu Cần Thơ 2 sẽ từng bước hoàn chỉnh trục cao tốc Bắc - Nam phía đông và tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, gỡ nút thắt lưu thông huyết mạch, tạo động lực liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.







