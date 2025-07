Đảm bảo mọi công việc của người dân được thông suốt

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đi kiểm tra tại P.Phú An (Bình Dương cũ) về hoạt động bộ máy cấp phường mới, trong đó có hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công. P.Phú An mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phú An (TP.Bến Cát cũ) và P.Tân An, các khu phố từ 1 - 6 của P.Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) có diện tích 36,7 km2, dân số 53.936 người. Sau khi kiểm tra ở P.Phú An, đoàn công tác của UBND TP.HCM tiếp tục kiểm tra tại Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc tỉnh Bình Dương cũ.