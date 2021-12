Đám cưới ít cỗ bàn, dư lãng mạn

Ăn hỏi và rước dâu trực tuyến

Mạc Lê Hồng Anh, 29 tuổi, nhân viên marketing tại Công ty Greenfeed, số 72 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, vừa có lễ ăn hỏi, rước dâu chỉ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ tại một căn hộ chung cư ở TP.HCM. Bà con cô dâu tại Hà Nội, còn chú rể quê ở An Giang. Nếu đúng theo thủ tục, họ sẽ cần các buổi lễ dạm ngõ (đám nói), đám hỏi, đám rước dâu TP.HCM - An Giang, đi kèm mỗi buổi đó là đãi tiệc bà con hai bên. Song, trong tình hình dịch bệnh, đi lại giữa các địa phương phức tạp, gia đình Hồng Anh gói gọn lễ ăn hỏi và rước dâu trong một buổi sáng, người thân ở Hà Nội và An Giang theo dõi qua màn hình phát trực tuyến.

“Không gian gia tiên được bài trí với cổng hoa, đồ trang trí tông màu vàng chủ đạo. Chúng tôi không thuê đội bưng - đón mâm quả cho cả 2 gia đình, mà người thân chú rể tự bưng đến, trao cho nhà gái. Buổi lễ chỉ hơn 10 người tham dự thôi nhưng rất ấm áp, xúc động”, Hồng Anh kể.

Sắp tới, cô sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mời những người bạn thân thiết nhất của mình và chồng tới dự. Hồng Anh cho hay cô gọi điện tới từng người bạn, để xác nhận họ tham gia rồi mới đặt bàn.

“Tôi không thích những đám cưới tiệc tùng hàng trăm bàn, xô bồ ồn ào mà khách và gia chủ có khi không nhớ mặt nhau, đi kiểu vì nghĩa vụ hoặc “trả nợ” cho xong. Đám cưới là giây phút trọng đại nhất của đời người, chúng tôi mong muốn mọi người sẽ sống trọn vẹn từng giây phút với nhau trong buổi tiệc đó”, cô dâu chia sẻ.

Chỉ yêu thương ở lại

Phạm Văn Dự, 27 tuổi, làm việc trong công ty truyền thông tại tòa nhà FPT, số 17 phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, cũng vừa có đám cưới nhỏ xinh của mình tại nhà hàng có sân vườn gần sân vận động Mỹ Đình hồi đầu tháng 11 vừa qua. Chỉ mời 12 bàn, là những đồng nghiệp, bạn bè trân quý nhất của cả 2 vợ chồng, Dự cho biết sau đám cưới anh chọn từng tấm ảnh chụp cùng để gửi tặng các bạn và có thể nhớ từng lời chúc bạn bè dành cho mình.





Chú rể cho hay tại Hà Nội bây giờ chủ yếu những đám cưới nhỏ, xinh, không nặng về ăn uống mà trọng về dấu ấn cảm xúc. “Biết đâu, thích ứng với dịch bệnh, điều này cũng mở ra một xu hướng mới, để người trẻ không còn mệt nhoài khi cưới xin, phải lo hàng chục thậm chí hàng trăm mâm cỗ, ở quê vợ, quê chồng, rồi nơi hai vợ chồng làm việc”, Dự nói.

Phạm Hà Phú, 32 tuổi, nhà khởi nghiệp trong ngành sự kiện tiệc cưới với thương hiệu Memory Wedding & Event, hẻm 641 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cho biết thời gian qua anh đã tổ chức nhiều tiệc cưới nhỏ xinh nhưng tràn đầy sự lãng mạn cho các bạn trẻ. Hà Phú cho biết những đám cưới kiểu này thích ứng với tình hình có dịch Covid-19, phù hợp với quy định giới hạn số lượng người tham dự tiệc.

“Song, điều quan trọng nhất là nhờ đại dịch mà người ta nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Đó là sức khỏe, là tình thân, là sự sẻ chia, đồng lòng, là nương tựa và cùng cố gắng. Vậy nên, những tiệc cưới đông đúc với cả trăm bàn tiệc sẽ thay thế bằng bữa tiệc nhỏ ấm áp”, Phú chia sẻ.

Điều gì khiến Phú - dù tự tay chuẩn bị và theo dõi hàng trăm đám cưới trong hành trình của mình, vẫn thấy xúc động, ở những tiệc nhỏ này? Anh bộc bạch: “Tôi thấy trong tiệc cưới đó, cô dâu chú rể biết tất cả những khách mời. Nhiều người còn cẩn thận ghi riêng mỗi vị trí là mỗi cái tên, trên bàn để sẵn những lá thư tay do chính cô dâu, chú rể viết. Có thể là kỷ niệm với khách mời, hoặc những lời yêu thương. Trong bữa tiệc nhỏ đầy hoa và nến đó, mọi người sẽ hát cho nhau những lời chúc phúc ấm áp ngọt ngào. Mọi sự trên đời này rồi sẽ mất đi, duy chỉ có yêu thương là ở lại…