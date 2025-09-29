ĐẠM LÀNH TỪ ĐẬU NÀNH: DINH DƯỠNG CHO TRÁI TIM KHỎE

Dinh dưỡng lành mạnh - chìa khóa bảo vệ trái tim khỏe

Ngày 29.9 hằng năm được chọn là Ngày Tim mạch Thế giới – dịp để nhắc nhở mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia y tế đều nhấn mạnh rằng: bên cạnh vận động thể chất đều đặn, dinh dưỡng lành mạnh chính là chìa khóa quan trọng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.

Để duy trì sức khỏe tim mạch, thói quen sống lành mạnh kết hợp với chế độ ăn uống khoa học là điều cần thiết.

Một chế độ ăn nhiều thực phẩm từ thực vật, ít chất béo bão hòa và giàu chất xơ đã được chứng minh giúp cải thiện mỡ máu và giảm gánh nặng cho tim. Trong đó, đậu nành được xem là lựa chọn tiêu biểu.

Đậu nành – nguồn đạm lành cho trái tim bền bỉ

Khác với nhiều loại hạt khác, đậu nành cung cấp nguồn đạm thực vật chất lượng cao với đủ 9 axit amin thiết yếu. Thêm vào đó, các thực phẩm từ đậu nành chứa rất ít chất béo bão hòa và hoàn toàn không có cholesterol, giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ tim mạch.

Đậu nành còn đặc biệt nhờ chứa isoflavone, một loại hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Nghiên cứu cho thấy isoflavone có thể góp phần cải thiện chức năng mạch máu, giảm nhẹ huyết áp và hỗ trợ cân bằng mỡ máu.

Các phân tích khoa học quốc tế cho thấy: tiêu thụ khoảng 25g đạm từ đậu nành mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol "xấu" (LDL) - một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Bạn không cần ăn thật nhiều trong một lần để đạt 25g đạm từ đậu nành. Lượng này có thể dễ dàng "tích lũy" từ nhiều món quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày như sữa đậu nành, đậu phụ, đậu nành rang,...

Đậu nành là một lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, đặc biệt khi dùng để thay thế các nguồn đạm nhiều chất béo bão hòa. Kết hợp đậu nành với chế độ ăn giàu rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và thói quen vận động thường xuyên sẽ là cách bền vững để giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh.

Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe.

Vinasoy gần 30 năm đồng hành cùng trái tim Việt

Khai thác trọn vẹn nguồn dinh dưỡng quý giá từ hạt đậu nành, suốt hơn ba thập kỷ qua, Vinasoy đã không ngừng nghiên cứu để mang đến cho người tiêu dùng Việt những dòng sản phẩm sữa đậu nành thơm ngon, tiện lợi và an toàn.

Với sứ mệnh tiên phong phát triển các giải pháp dinh dưỡng thực vật mang lại cuộc sống lành mạnh cho mọi nhà, Vinasoy mong muốn mỗi hộp sữa không chỉ là thức uống dinh dưỡng mà còn là một giải pháp thiết thực giúp người tiêu dùng xây dựng lối sống lành mạnh, bền vững.

Trong đó, sản phẩm Fami Canxi của Vinasoy tự hào là lựa chọn được hàng triệu gia đình tin dùng, không chỉ cung cấp nguồn đạm lành từ đậu nành mà còn được bổ sung canxi từ tảo biển tự nhiên, mang đến lợi ích kép: vừa góp phần hỗ trợ bảo vệ trái tim, vừa hỗ trợ cho hệ xương thêm chắc khỏe.

Không chỉ mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, Vinasoy còn tiên phong trong việc khẳng định giá trị của đạm đậu nành cho một lối sống bền vững.

Chỉ với 2 hộp Fami Canxi mỗi ngày, kết hợp cùng chế độ ăn cân đối và thói quen rèn luyện thể thao, mỗi người có thể chủ động bảo vệ trái tim khỏe mạnh và củng cố hệ vận động thêm vững vàng. Trong Ngày Tim mạch Thế giới, hãy cùng Vinasoy nhắc nhớ: trái tim khỏe mạnh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.

Nhân Ngày Tim mạch Thế giới năm nay, thông điệp "Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe" càng được lan tỏa mạnh mẽ khi Vinasoy đồng hành cùng giải chạy Run For The Heart 2025. Hơn 6.000 vận động viên đã được tiếp sức bằng những hộp sữa Fami Canxi mát lạnh – nguồn đạm thực vật giàu dinh dưỡng, bổ sung Canxi từ tảo biển và Vitamin D3, giúp hệ vận động dẻo dai và trái tim thêm bền bỉ trên suốt hành trình.

Thông tin về thương hiệu, vui lòng truy cập thêm tại https://www.facebook.com/vinasoycorp