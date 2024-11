Đâm tử vong nạn nhân, hung thủ bỏ trốn và bị bắt sau vài tiếng

Ngày 29.11, Công an H.Bình Chánh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của nghi phạm Ngô Văn Toàn (56 tuổi, ở Q.8) để điều tra về hành vi giết người.

Ngô Văn Toàn khi bị bắt ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tối 28.11, Toàn đến đường T9, xã Hưng Long (H.Bình Chánh) gặp bà N.T.M.T (48 tuổi, ở Q.4) để nói chuyện.

Khi gặp nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn và Toàn bất ngờ dùng hung khí đâm bà T., rồi rời khỏi hiện trường. Bà T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an H.Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, truy bắt hung thủ.

Sau đó, lực lượng phối hợp bắt giữ được Toàn chỉ sau vài tiếng, khi đang lẩn trốn tại Q.7. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu được công an xác định do mâu thuẫn tiền bạc.