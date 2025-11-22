Dán cao trị u vú khiến da phồng rộp, đi khám phát hiện ung thư

Tự dán cao trị ung thư

Mới đây, Trung tâm Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận bệnh nhân nữ 44 tuổi đến khám do khối u vú trái. Trước khám, người bệnh có sờ thấy u ở vú, tự theo dõi định kỳ, vì tiền sử gia đình có mẹ bị ung thư vú.

Gần đây, khối u phát triển to lên kèm theo đau, người bệnh tự ý dán cao lên vị trí có khối u. Sau 1 ngày vùng da dán cao phồng rộp, người bệnh đi khám và được chẩn đoán ung thư vú.

Vùng da có u vú ác tính bị phồng rộp ẢNH TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU

Theo Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, nhiều chị em khi sờ thấy một khối u hoặc vùng cứng bất thường ở vú thường lo lắng và tự ý dán cao, đắp lá, sử dụng cao dán nóng với mong muốn làm tan u hay giảm đau.

Tuy nhiên, đây là thói quen nguy hiểm và có thể gây hại nghiêm trọng. Việc dán cao lên các vị trí có khối u, đặc biệt u vú có thể gây nguy cơ viêm, bỏng da và loét mô.

Cao dán nóng làm giãn mạch, kích thích da mạnh dễ gây đỏ rát, phỏng, chảy dịch. Vùng da vú rất mỏng và nhạy cảm, tổn thương da có thể làm nhiễm trùng lan rộng.

Dán cao có thể che lấp triệu chứng, trì hoãn chẩn đoán, có thể làm khối u diễn biến nặng hơn, vì khiến chị em nghĩ "u đang xẹp" hoặc "đỡ đau rồi", dẫn đến đến viện muộn, bỏ lỡ "thời điểm vàng" để chẩn đoán và điều trị, trong khi u vú cần được kiểm tra sớm bằng siêu âm, X-quang vú, sinh thiết.

Trong một số bệnh lý (như viêm tuyến vú, áp xe, hoặc ung thư vú), việc làm nóng gây kích thích vùng u có thể khiến u sưng to hơn, ổ viêm lan rộng... làm khó khăn cho việc siêu âm và đánh giá tổn thương.

Do đó, khi sờ thấy u ở vú, chị em không sờ nắn nhiều, không massage, không dán cao, không đắp lá, mà đến cơ sở y tế chuyên khoa vú, ung bướu để được khám và tư vấn.

Đặc biệt, khi trong nhà đã có người thân bị ung thư vú, cần chủ động tầm soát để phát hiện sớm.

