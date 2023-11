Dân “chê” cá giống do tỉnh hỗ trợ

K HÔNG MUỐN NHẬN CÁ GIỐNG

Cơn lũ vào cuối tháng 9.2022 tràn qua hồ cá hơn 1 ha của gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn, H.Tân Kỳ, Nghệ An), cuốn trôi hoàn toàn nhiều tấn cá chưa kịp thu hoạch. Mới đây, ông Tâm được tỉnh Nghệ An trích ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng để mua cá giống. Tuy nhiên, thay vì nhận tiền mặt như các năm trước, năm nay, ông Tâm được thông báo sẽ nhận cá giống. Do hồ cá bị vỡ bờ, chưa thể khắc phục và có nguy cơ không kịp thả vụ cá mới nên ông Tâm làm đơn gửi lên UBND xã Kỳ Sơn, đề nghị nhận tiền mặt để chủ động mua giống nhưng không được chấp nhận vì đó là chủ trương của huyện. Ngày 13.11 vừa qua, ông Tâm được trao 130 kg cá giống. Không có chỗ thả nên ông phải gửi nhờ số cá này trong ao của con rể là anh Phạm Bá Tân, ngụ cùng xóm. Anh Tân cũng bị thiệt hại do lũ năm 2022 nên được hỗ trợ 60 kg cá giống. Ao cá có diện tích nhỏ, chỉ đủ chứa khoảng 70 kg cá giống, nay thả xuống tổng cộng 190 kg cá của ông Tâm và anh Tân khiến ao này bị quá tải. "Hôm nhận cá, tôi muốn nhận tiền thì người giao cá nói nhận tiền thì chỉ có 2 triệu đồng. Thấy bèo bọt quá nên tôi đành phải lấy cá. Giờ lấy cá thì không có chỗ để nuôi", ông Tâm nói. Ngoài ra, ông cho biết thêm do phải chạy lũ nên người dân ở đây nuôi cá theo vụ, cá giống phải lớn từ 0,5 - 0,7 kg mỗi con, tuy nhiên cá giống được cấp lần này quá nhỏ nên không thể kịp thu hoạch trước mùa mưa lũ.

Hồ cá của ông Nguyễn Văn Tâm bị vỡ, không thể nuôi nhưng vẫn phải nhận cá giống K.HOAN

Ông Lê Văn Dũng, ngụ cùng xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn, có hồ cá rộng 4 ha cũng bị thiệt hại rất nặng trong đợt mưa lũ tháng 9.2022, được hỗ trợ 15 triệu đồng, quy đổi thành hơn 200 kg cá giống. "Tôi cũng đề nghị hỗ trợ tiền để tôi chủ động mua cá giống cho phù hợp nhưng không được chấp nhận. Cá giống được hỗ trợ quá nhỏ nhưng không nhận thì cũng thiệt nên đành phải lấy, thả xuống được chăng hay chớ", ông Dũng nói và cho hay sau khi thả được 1 ngày thì có khoảng 40 kg cá đã bị chết.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, không chỉ các hộ dân nói trên mà hàng chục trường hợp khác được hỗ trợ cá giống tại xã Kỳ Sơn đều không hài lòng khi trọng lượng cá không phù hợp với thời vụ, giá cá lại quá cao. Một người dân nuôi cá cho biết loại cá giống này người dân mua giá chỉ từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, nhưng UBND H.Tân Kỳ đã đấu thầu với giá hơn 72.000 đồng/kg, khiến người được hỗ trợ bị thiệt thòi.

Tại xã Tân Hương (H.Tân Kỳ), nhiều hộ nuôi cá đã thả cá vụ mới từ giữa tháng 10 vừa qua. Sau khi được xã thông báo năm nay nhận cá giống thay vì tiền mặt như các năm trước, nhiều người dân đã phản ứng và tuyên bố không nhận cá nữa. Anh Phan Huy Hùng (ngụ xóm Làng Rào, xã Tân Hương) cho hay anh và nhiều hộ khác đã thả cá vụ mới, loại 0,5 - 0,8 kg/con, từ cuối tháng 10 nên anh không nhận cá giống được hỗ trợ vì không biết nuôi ở đâu, trong khi bán thì không ai mua vì cá quá nhỏ. "Chúng tôi không thể ngồi chờ cá hỗ trợ mà phải tranh thủ từng ngày để nuôi cho kịp để chạy lũ năm sau. Nuôi cá nhỏ như thế thì năm sau không thể thu hoạch trước mùa lũ, nếu có lũ thì lại mất sạch", anh Hùng nói.

S Ẽ KIỂM TRA CHẤN CHỈNH (!)

Ông Lê Viết Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Tân Kỳ, cho biết năm nay H.Tân Kỳ được UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ hơn 3,5 tỉ đồng để hỗ trợ cá giống cho người nuôi bị thiệt hại do lũ năm 2022. Theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh, năm nay ưu tiên trao con giống nên huyện đã thực hiện đấu thầu mua cá giống phát cho người dân. Khi được hỏi về những bất hợp lý mà người dân phản ánh, ông Quý thừa nhận có sơ suất và sẽ cho kiểm tra để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho những đợt sau.

Về giá cá quá cao, gần gấp đôi giá người dân tự mua, ông Quý cho rằng do phải gánh thêm chi phí vận chuyển, bảo hành và giá này đã được Sở Tài chính Nghệ An phê duyệt.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm nay tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ năm 2022. Nhiều huyện đã chi trả bằng tiền mặt khiến người dân rất hài lòng vì chủ động trong việc mua giống để sản xuất, tuy nhiên một số huyện vẫn mua con giống để hỗ trợ và đều gặp phải sự phản ứng vì không phù hợp với nhu cầu của người dân và chi phí con giống quá cao.