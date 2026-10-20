Dàn diễn viên 'Tiệm bánh Hoàng tử bé' ra sao sau 13 năm?

NSƯT Hạnh Thúy, Kelbin Lei, Ngọc Thảo, Phương Bella thích thú giao lưu tại trường quay Ảnh: H.D

Thời gian gần đây, Tiệm bánh Hoàng tử bé (lên sóng năm 2013, do Văn Công Viễn đạo diễn) bất ngờ được khán giả "cày" trở lại, khơi dậy làn sóng hoài niệm về bộ sitcom từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ. Nhiều đoạn trích từ bộ phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Không chỉ xem lại những phân cảnh quen thuộc, các "con dân" của chung cư Ngàn Sao còn tìm đến bối cảnh ghi hình của bộ phim để check-in. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ còn hóa thân thành các nhân vật trong Tiệm bánh Hoàng tử bé, thực hiện những video tái hiện tình huống hài hước, đồng thời cosplay ca khúc nhạc phim (OST).

Dàn diễn viên có màn tái hợp sau 13 năm tại Báo Thanh Niên Ảnh: H.D

Mới đây, dàn diễn viên gồm NSƯT Hạnh Thúy (vai chị Bông Neo), Kelbin Lei (Kevin), Ngọc Thảo (San San) và Phương Bella (Lucy) có dịp hội ngộ tại Báo Thanh Niên. Cuộc gặp gỡ là dịp để các diễn viên nhìn lại những ký ức đáng nhớ trong hành trình làm nghề, đồng thời chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện tại. Màn tái hợp sau 13 năm cũng phần nào đáp lại mong mỏi của khán giả, những người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho dàn diễn viên Tiệm bánh Hoàng tử bé. Chia sẻ với chúng tôi, dàn diễn viên cho biết bản thân rất hạnh phúc khi có dịp hội ngộ sau 13 năm, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của một thời thanh xuân.

NSƯT Hạnh Thúy vai Bông Neo

Màn tái hợp của dàn diễn viên Tiệm bánh Hoàng tử bé được NSƯT Hạnh Thúy mong chờ từ lâu

Ảnh: H.D

Còn nhớ, trong Tiệm bánh Hoàng tử bé, NSƯT Hạnh Thúy hóa thân thành Bông Neo, người phụ nữ vui tính nhưng cũng mang đến không ít tình huống tréo ngoe cho chung cư Ngàn Sao. Với cô, đây là một mảnh ghép đặc biệt trong hành trình làm nghề, đồng thời giúp cô ghi dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả. Diễn viên 7X tâm tình: "Thật ra, nếu tính số lượng người hâm mộ hiện tại của Thúy thì Tiệm bánh Hoàng tử bé có lẽ chiếm đến 1/3, dù đã 13 năm rồi Thúy không còn đóng bộ phim đó nữa. Rất nhiều bạn gặp mình và nói: 'Cô là tuổi thơ của con'. Ngay cả những bạn nhỏ tuổi cũng nói như vậy, khiến tôi bất ngờ vì không nghĩ mình đã trở thành một phần tuổi thơ của các bạn".

NSƯT Hạnh Thúy cho biết dù sở hữu gia tài phim ảnh "khủng" song Tiệm bánh Hoàng tử bé là mảnh ký ức đặc biệt, khó quên Ảnh: NVCC

Hạnh Thúy kể thêm, ngay cả khi đi quay phim ở những địa phương xa xôi như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang..., nơi điều kiện tiếp cận truyền hình và internet còn hạn chế, cô vẫn được khán giả nhận ra qua vai Bông Neo. Diễn viên 7X xúc động, trân trọng tình cảm mà khán giả dành mình và bộ phim suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, Hạnh Thúy có cuộc sống riêng viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau nhiều năm "ăn cơm Tổ", nữ nghệ sĩ vẫn là cái tên được săn đón và được xem là "mát vía" khi góp mặt trong loạt phim trăm tỉ như Thiên đường máu, Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng và Ma xó.

Kelbin Lei vai Kevin

Kelbin Lei hạnh phúc khi sau 13 năm Tiệm bánh Hoàng tử bé vẫn được khán giả nhớ đến Ảnh: NVCC

Kelbin Lei tên thật là Lê Hoàng Anh Khoa, sinh năm 1990, từng đảm nhận vai Kevin trong Tiệm bánh Hoàng tử bé. Nhân vật này là chàng trai khó tính, lạnh lùng nhưng sống tình cảm, đồng thời là trưởng nhóm nhạc Tiramisu.

Nhắc lại cuộc hội ngộ sau 13 năm, nam diễn viên 9X cho biết anh cảm thấy vui khi chứng kiến mỗi thành viên đều có những bước tiến riêng trên con đường đã chọn. "Chắc chắn là cảm xúc rất vui vì thấy ai cũng trộm vía là không có thay đổi gì hết và mỗi người đều thành công theo một con đường riêng mà mỗi người tự chọn. Đó là điều rất vui. May mắn là mọi người lại có dịp ngồi đây, nói chuyện với nhau và chia sẻ những kỷ niệm cũ", anh chia sẻ.

Sao nam 36 tuổi đang hoạt động nổi bật trong lĩnh vực thời trang Ảnh: NVCC

Sau vai diễn này, Kelbin Lei không tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất mà tập trung phát triển trong lĩnh vực thời trang. Anh hoạt động với vai trò stylist, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Dương Domic... Bên cạnh đó, Kelbin Lei còn đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, fashionista và sáng lập thương hiệu thời trang riêng.

Ngọc Thảo vai San San

Sao phim Tiệm bánh Hoàng tử bé theo đuổi phong cách trẻ trung, nữ tính Ảnh: NVCC

Ngọc Thảo sinh năm 1990, đảm nhận vai San San trong Tiệm bánh Hoàng tử bé. Nhân vật này gây ấn tượng với tính cách vui tươi, năng động và hài hước. Nhìn lại quãng thời gian tham gia bộ phim, nữ diễn viên cho biết cô xem đây là một kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, đồng thời bất ngờ khi tác phẩm vẫn được khán giả yêu thích sau nhiều năm.

Diễn viên 9X bộc bạch: "Đóng Tiệm bánh Hoàng tử bé mọi thứ giống như một gia đình vậy. Mình chỉ nghĩ đây là bộ phim kỷ niệm với thời thanh xuân của mình, chứ không nghĩ phim sẽ viral đến bây giờ. Mỗi khi nhắc lại, mình cảm thấy như thanh xuân của mình và mọi người trong ê kíp đã được cống hiến một cách trọn vẹn".

Vẻ ngoài của Ngọc Thảo khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: NVCC

Sau bộ phim, Ngọc Thảo tiếp tục thử sức với nhiều vai diễn khác trong các phim như Mùa oải hương năm ấy, Vua bánh mì, Tình thắm duyên xuân... Trước đó, cô từng được xem là một trong những "hot girl đời đầu", nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh, xuất hiện trên nhiều bìa báo và tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc. Hiện tại, sao nữ 36 tuổi không còn đóng phim thường xuyên mà thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Bên cạnh đó, cô còn livestream bán hàng và thực hiện quay vlog thường nhật, duy trì hoạt động trên mạng xã hội.

Phương Bella vai Lucy

Vẻ ngoài gợi cảm của Phương Bella Ảnh: NVCC

Đến với sitcom Tiệm bánh Hoàng tử bé, Phương Bella đảm nhận vai Lucy, cô gái thân thiết với San San (Ngọc Thảo). Nếu San San gây ấn tượng bởi tính cách vui tươi, năng động thì Lucy lại theo đuổi hình tượng gợi cảm. Còn nhớ cách đây 13 năm, tên tuổi Phương Bella vẫn còn khá xa lạ với khán giả. Tuy nhiên, sau khi bộ phim được phát sóng, nhân vật Lucy đã để lại những dấu ấn riêng.

Nhắc lại vai diễn, Phương Bella bày tỏ niềm hạnh phúc khi biết mình trở thành một phần ký ức tuổi trẻ của nhiều khán giả. Cô kể: "Lúc mà đi ra đường, gặp rất nhiều bạn cứ hỏi mình: 'Chị có biết chị là thanh xuân của em không?'. Mỗi lần ăn cơm, em phải mở tivi lên coi. Gặp ai cũng nói như vậy đó. Nghe mà ấm lòng, dễ thương gì đâu".

Hiện người đẹp 9X không hoạt động nghệ thuật mà chuyển hướng làm kinh doanh Ảnh: NVCC

Sau Tiệm bánh Hoàng tử bé, Phương Bella hoạt động trong nhóm nhạc Lady Q nhưng chưa tạo được dấu ấn nổi bật. Nữ diễn viên cũng tiếp tục đóng phim song cũng không tạo được tiếng vang. Hiện tại, Phương Bella tạm gác việc hoạt động nghệ thuật chuyển hướng làm kinh doanh: hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp, chuyên viên hoạch định tài chính.

Các vai diễn khác trong 'Tiệm bánh Hoàng tử bé'

Bên cạnh NSƯT Hạnh Thúy, Kelbin Lei, Ngọc Thảo và Phương Bella, Tiệm bánh Hoàng tử bé còn có sự góp mặt của những gương mặt khác như Đại Nghĩa (chú Bảo), Văn Anh Duy (Hòa Quân), Âu Thành Cát (Audrei)...

Sau 13 năm, mỗi người đều có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong đó, Đại Nghĩa vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, gần đây gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong khi đó, Văn Anh Duy rời xa showbiz, hoạt động lĩnh vực bất động sản. Với Âu Thành Cát, sau những biến cố trong gia đình và cuộc sống, sự nghiệp diễn xuất của anh có thời gian chững lại, tên tuổi cũng ít xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, nam diễn viên hạn chế hoạt động nghệ thuật và tập trung vào công việc kinh doanh.