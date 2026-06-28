Hoa hậu Ngọc Châu: Sau 4 năm đăng quang, tôi có nhiều tiền hơn

Nhan sắc quyến rũ của Ngọc Châu trong bộ ảnh kỷ niệm 4 năm đăng quang Ảnh: NVCC

Hoa hậu Ngọc Châu nói về cột mốc đáng nhớ

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu cùng ê kíp thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 4 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chia sẻ với Thanh Niên về cột mốc đặc biệt này, người đẹp cho biết cảm xúc trong cô vẫn còn nguyên vẹn như ngày được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Người đẹp nhớ rõ giây phút nắm tay Á hậu Thảo Nhi Lê chờ công bố kết quả, rồi vỡ òa khi cái tên Nguyễn Thị Ngọc Châu được xướng lên cho ngôi vị cao nhất.

Theo nàng hậu, 4 năm không phải quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để cô nhìn lại một hành trình với nhiều thăng trầm. Sau tất cả, cô hạnh phúc khi vẫn giữ được sự cần mẫn, bền bỉ theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra từ những ngày đầu bước vào hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

"Danh hiệu này đã trao cho tôi rất nhiều cơ hội. Tôi được làm việc, được gặp gỡ nhiều con người tuyệt vời và quan trọng hơn là vẫn được theo đuổi những lý tưởng, những giấc mơ của mình. Đây cũng là dịp để tôi nhìn lại những gì đã làm được, những điều còn dang dở để tiếp tục hoàn thiện sứ mệnh của một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", người đẹp tâm tình.

Ngôi vị hoa hậu mở ra cho Ngọc Châu nhiều cơ hội làm việc, từ đó giúp cô có kinh tế tốt hơn Ảnh: NVCC

Người đẹp gốc Tây Ninh cho biết sau 4 năm đăng quang bản thân có nhiều sự thay đổi, dễ thấy nhất là cô "có nhiều tiền hơn lúc trước". Lý giải về điều này, Ngọc Châu cho rằng hành trình đương nhiệm đã mở ra cho cô nhiều cơ hội làm việc, từ đó thu nhập cũng được cải thiện. Song, với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sự thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở tài chính mà chính là bản thân của hiện tại: bình thản, cẩn trọng và biết điều chỉnh nhịp sống phù hợp hơn.

Nếu trước đây cô luôn trong trạng thái "quá tải" với lịch trình bận rộn thì hiện tại người đẹp chọn cách làm việc vừa đủ để có thể đảm bảo việc học và duy trì các dự án cộng đồng cũng như chăm sóc đời sống cá nhân. Ngọc Châu bộc bạch: "Tôi vẫn cần mẫn làm việc, nhưng tần suất vừa phải hơn để đảm bảo quá trình học tập. Các dự án cộng đồng vẫn được thực hiện, có thể ít hơn và thầm lặng hơn, nhưng tôi vẫn làm trong khả năng của mình".

Hành trình từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giúp nàng hậu quê Tây Ninh trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn Ảnh: NVCC

Sau 4 năm, khán giả cũng thấy Ngọc Châu thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như MC, giám khảo của các cuộc thi nhan sắc hay Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với cô, những vai trò mới đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn, đặc biệt là khi cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thời gian qua, Ngọc Châu cho biết cô cảm nhận rõ sự trưởng thành của mình qua từng giai đoạn, từ lời nói, khả năng ứng xử đến cách đối diện với áp lực. Theo chân dài 9X, ở thời điểm hiện tại bản thân có phần điềm đạm và chín chắn hơn so với thời ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngọc Châu cho biết điều khiến cô tự hào nhất là sau nhiều thử thách, biến cố và thăng trầm, bản thân vẫn có thể đứng dậy, tự chữa lành và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nàng hậu nói cô trân trọng hiện tại, khi có thể dung hòa giữa công việc, học tập, gia đình và các mối quan hệ xung quanh.

Bên cạnh niềm tự hào, Ngọc Châu thừa nhận vẫn có nhiều điều tiếc nuối. Đó là việc chưa kịp thực hiện một số kế hoạch dành riêng cho gia đình lớn của mình. Với cô, tiếc nuối ấy trở thành một lời nhắc nhở sâu sắc: "Nếu có mong muốn làm điều gì cho người thân, hãy thực hiện ngay khi còn có thể, thay vì chần chừ hay đợi một thời điểm hoàn hảo".

'Tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc'

Dù bận rộn với công việc, Ngọc Châu vẫn ưu tiên cho việc học để có một nền tảng kiến thức tốt hơn Ảnh: NVCC

Về dự định sắp tới, Ngọc Châu cho biết cô sẽ tiếp tục ưu tiên việc học. Người đẹp tiết lộ nếu mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, cô sẽ hoàn thành chương trình học trong khoảng một năm nữa. Vì vậy, cô mong bản thân giữ được sự kỷ luật, cân bằng giữa học tập và công việc để tốt nghiệp đúng như kế hoạch.

Song song đó, Ngọc Châu tiếp tục đảm nhận vai trò Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam. Cô kỳ vọng sẽ cùng CEO Trần Việt Bảo Hoàng và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam kiện toàn hệ thống bản quyền, nhân sự, đồng thời chuẩn bị cho sự trở lại của Miss Cosmo Vietnam trong năm tới với diện mạo mới mẻ, hấp dẫn và sáng tạo hơn.

Nàng hậu 9X xác định bản thân đã đến lúc cần "một nơi để nương tựa" Ảnh: NVCC

Ngoài công việc, Ngọc Châu cũng bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho đời sống cá nhân. Cô cho biết mong muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, xem đó như một chương mới trong hành trình trưởng thành. Người đẹp 32 tuổi thừa nhận, ở hiện tại bản thân đã không còn phù hợp với những mối tình chóng vánh, "gà bông".

Với nàng hậu, tình yêu lúc này cần sự nghiêm túc và định hướng rõ ràng, khi đã bắt đầu là hướng đến một "cái kết có hậu". Khi được hỏi về tiêu chí tìm kiếm "nửa kia", Ngọc Châu cho biết cô ưu tiên một người đàn ông có ý chí và đủ khả năng đảm đương cuộc sống gia đình, có thể trở thành trụ cột vững vàng.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thực hiện những chuyến du lịch giúp kết nối các thành viên trong dịp hè này. Ngẫm nghĩ về một tương lai xa, Ngọc Châu tiết lộ cô mong muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Sau 4 năm kể từ ngày đăng quang, người đẹp cho rằng mình vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, học cách sống chậm lại, điềm đạm hơn nhưng không ngừng tiến về phía trước.