Dẫn dụ người mua 91 tài khoản ngân hàng từ Campuchia về Việt Nam để điều tra

Ngày 10.10, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy (35 tuổi, ngụ xã Lợi An, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), để điều về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17.4, bà N.H.N (ngụ TP.Cà Mau) nhận 2 cuộc điện thoại hỏi bà về thông tin cá nhân. Sau đó, người gọi điện thoại tự xưng là cơ quan điều tra yêu cầu bà N. phối hợp điều tra do liên quan đến vụ án mua bán ma túy và rửa tiền. Đồng thời, yêu cầu bà không được nói với người nhà, phải đến chỗ kín để nói chuyện vì cuộc gọi được ghi âm lại phục vụ điều tra nên không được lẫn tạp âm.

Hoảng sợ, bà N. làm theo yêu cầu. Biết "cá cắn câu", người tự xưng cơ quan điều tra yêu cầu bà N. phải cung cấp số tài khoản ngân hàng để kiểm tra và đóng tiền bảo lãnh, nếu không sẽ thực hiện lệnh tạm giam.

Do lo sợ và khủng hoảng nên bà N. đã chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản mang tên N.B.N. Đến hôm sau, người này tiếp tục yêu cầu bà chuyển thêm 200 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà N. đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau xác định tài khoản ngân hàng mang tên N.B.N là của N.B.N (ngụ P.9, TP. Cà Mau) nên mời lên làm rõ.

N. khai nhận tài khoản trên do chồng mình là M.M.C mở. Công an làm việc với C. thì C. thừa nhận mình mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Lê Trần Phương Duy, người bạn vừa quen vào dịp tết năm 2023.

Sau khi mở được tài khoản, C. gửi lên TP.HCM cho một người quen của Duy. Mỗi tài khoản ngân hàng, C. được trả 2,5 triệu đồng. C. đã dùng tên của mình, của vợ, của chị vợ và của mẹ vợ mở tổng cộng 11 tài khoản, được trả 27,5 triệu đồng.

Từ lời khai của C., Cơ CSĐT xác định Duy quản lý cho một casino ở Campuchia, và bằng biện pháp nghiệp vụ đã dẫn dụ Duy về Việt Nam.

Làm việc với cơ quan công an, Duy thừa nhận đã mua 11 tài khoản từ C.; mua 34 tài khoản từ T.Q.C (ngụ TT.Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời) và mua 46 tài của N.T.N (ngụ xã Thới Bình, H.Thới Bình, Cà Mau; trong đó, N. mở 6 tài khoản tên cá nhân, còn lại 40 tài khoản mua của 15 người khác).

N.T.N và T.Q.C cũng khai nhận, trả cho người đứng tên mở tài khoản ngân hàng từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Duy cũng khai nhận, khi mua được tài khoản ngân hàng, thông qua ứng dụng trên Telegram, Duy liên hệ với người tên Ken để bán lại với giá 3 triệu đồng/tài khoản. "Theo lời Duy khai với Cơ quan CSĐT thì Ken mua tài khoản để cho người khác đánh bạc trên mạng", một điều tra viên cho biết.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau tục mở rộng điều tra vụ án, để xử lý những cá nhân liên quan.