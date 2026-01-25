Dàn người hùng Nutifood của U.23 Việt Nam tri ân HLV Giôm: 'Hơn cả một người thầy'

Những người hùng U.23 Việt Nam tri ân HLV Guillaume Graechen ảnh: FBNV

Người hùng U.23 Việt Nam báo công thầy Giôm

HLV Guillaume Graechen là một người đặc biệt của bóng đá Việt Nam, đã dìu dắt những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn… từ những động tác chân trần tâng bóng đầu tiên hay gần nhất là những người hùng U.23 Việt Nam vừa đoạt HCĐ châu Á 2026.

Trong gần 20 năm, người đàn ông Pháp với cái tên thân mật "Giôm", hay thầy Giôm như cách các học trò vẫn thân thiết gọi vẫn cần mẫn với nghiệp "gõ đầu trẻ", luôn tận tâm truyền đạt từ kỹ năng chơi bóng lẫn định hướng, tư duy nhân cách cho các hạt giống trẻ.

Dù là lớp học nào và vào thời điểm nào, thầy Giôm vẫn luôn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Ngược lại, mọi cầu thủ luôn dành sự kính trọng rất lớn đến vị chuyên gia người Pháp đã nhiều năm trời là rể Việt Nam.

Quốc Việt xúc động chia sẻ tấm ảnh cùng thầy Giôm ảnh: FBNV

Như đêm 25.1, 4 cậu học trò cũ của lò Học viện Nutifood là Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt ngay sau khi về đến Việt Nam từ VCK U.23 châu Á 2026 đã lập tức rủ nhau bay về Gia Lai để báo công với thầy Giôm.

"Hơn cả một người thầy"

Tình cảm thầy trò họ, với biết bao buổi cùng nhau đi qua nắng mưa và những vui buồn, từ những cậu bé cho đến thiếu niên và nay là người hùng châu Á… có lẽ khó ngôn từ nào diễn tả hết nổi.

Như chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, người sút tung lưới U.23 Hàn Quốc, thì HLV Giôm là "Hơn cả một người thầy. Còn tiền vệ Nguyễn Quốc Cường cảm kích ông ơn đã "Dạy dỗ từ những ngày đầu".

Phút sum họp đáng nhớ của những thầy trò Học viện Nutifood ảnh: FBNV

Tiền vệ Ly Đức trân trọng gọi thầy Giôm là "Người thầy đáng kính", còn chàng cầu thủ trầm lặng nhất mà bền bỉ nhất U.23 Việt Nam, trung vệ Nhật Minh thì đơn giản HLV Guillame Graechen là "Người thầy!".

Bóng đá có thăng trầm, nhưng ngọn lửa và tinh thần bóng đá đẹp và tư duy đào tạo học trò để trở thành những người đàn ông tính nghĩa có ích vẫn là điều gì đó rất riêng và đặc biệt của HLV Guillaume Graechen và những học trò phố núi Hàm Rồng.