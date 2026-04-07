Đạn pháo thông minh Krasnopol đồng bộ với UAV sau khi Nga nâng cấp
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
07/04/2026 20:05 GMT+7

Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), Nga đã phát triển đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 tiên tiến có khả năng “liên lạc” với máy bay không người lái (UAV) để nhắm mục tiêu chính xác hơn.

Nhà phát triển và nhà sản xuất chính của loại đạn dẫn đường chính xác này là Cục Thiết kế Công cụ Shipunov, thuộc tập đoàn High Precision Systems của tập đoàn nhà nước Rostec (Nga).

Krasnopol là loại đạn dược phân mảnh nổ mạnh có điều khiển được sử dụng với các hệ thống pháo tự hành cỡ nòng 152 mm như Msta-S và Akatsiya, cũng như các hệ thống kéo Msta-B và D-20. Việc nhắm mục tiêu được thực hiện thông qua định vị bằng laser - từ các hệ thống đặt trên mặt đất hoặc thông qua UAV, bao gồm Orlan-30 và Granat-4.

Mô hình 3D của đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 của Nga, thể hiện các thành phần bên trong bao gồm hệ thống dẫn đường, đầu đạn và các bộ phận đẩy

Đạn Krasnopol-M2 bao gồm một đầu đạn phân mảnh nổ mạnh có điều khiển, một lượng thuốc phóng và bao bì đặc biệt. Tùy thuộc vào phiên bản hệ thống và lượng thuốc phóng, tầm bắn của đạn vượt quá 20 km.

Trước đó, HUR cũng đã tiết lộ các đặc điểm của một UAV mới của Nga, có tên Geran-5 với động cơ phản lực, có khả năng đạt tốc độ lên đến 600 km/giờ.

Các chuyên gia của HUR cũng đã công bố mô hình 3D của UAV Orion của Nga và tiết lộ thông tin về 43 công ty tham gia sản xuất.

Fire Point, nhà sản xuất tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, đang đàm phán với các công ty châu Âu để ra mắt một hệ thống phòng không mới vào năm tới, một giám đốc điều hành cấp cao của công ty cho biết.

