Đạn pháo thông minh Krasnopol đồng bộ với UAV sau khi Nga nâng cấp

Nhà phát triển và nhà sản xuất chính của loại đạn dẫn đường chính xác này là Cục Thiết kế Công cụ Shipunov, thuộc tập đoàn High Precision Systems của tập đoàn nhà nước Rostec (Nga).

Krasnopol là loại đạn dược phân mảnh nổ mạnh có điều khiển được sử dụng với các hệ thống pháo tự hành cỡ nòng 152 mm như Msta-S và Akatsiya, cũng như các hệ thống kéo Msta-B và D-20. Việc nhắm mục tiêu được thực hiện thông qua định vị bằng laser - từ các hệ thống đặt trên mặt đất hoặc thông qua UAV, bao gồm Orlan-30 và Granat-4.

Mô hình 3D của đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 của Nga, thể hiện các thành phần bên trong bao gồm hệ thống dẫn đường, đầu đạn và các bộ phận đẩy ẢNH: HUR

Đạn Krasnopol-M2 bao gồm một đầu đạn phân mảnh nổ mạnh có điều khiển, một lượng thuốc phóng và bao bì đặc biệt. Tùy thuộc vào phiên bản hệ thống và lượng thuốc phóng, tầm bắn của đạn vượt quá 20 km.

