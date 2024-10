Dàn sao 'Anh trai say hi' luyện tập nhiều ca khúc mới trước thềm concert 2

Thông tin và hình ảnh xoay quanh concert 2 của Anh trai say hi nhận được nhiều sự quan tâm

ẢNH: BTC

Tương tự concert đầu tiên, nhiều khoảnh khắc các nghệ sĩ Anh trai say hi tất bật tập luyện trước thềm đêm diễn thứ hai gây sốt. Giây phút dàn sao Việt như Isaac, Song Luân, Hieuthuhai, Anh Tú Atus, Erik, Hurrykng, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Đức Phúc, Wean Lê, Hùng Huỳnh… vui vẻ trò chuyện, thảo luận hay chăm chú xếp đội hình trên sân khấu được chia sẻ rầm rộ.

Các "anh trai" có mặt tại sân khấu đến tận khuya nhiều ngày liền, tập luyện không ngừng nghỉ. Thậm chí, họ chạy chương trình đến 1 - 2 giờ sáng 19.10. Dù vậy, dàn nam nghệ sĩ vẫn tranh thủ ghi lại nhiều giây phút hậu trường hài hước và cập nhật lên trang cá nhân.

Isaac được cho là sẽ biểu diễn ca khúc mới, bài hát solo tại concert 2 Anh trai say hi ẢNH: BTC

Hình ảnh sân khấu hay video buổi tập luyện của dàn "anh trai" được chia sẻ rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội ẢNH: BTC

Đặc biệt, cũng qua một số các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, fan nhận ra một số "anh trai" tập luyện các tiết mục mới chưa từng xuất hiện ở đêm diễn đầu tiên. Dân mạng cho rằng danh sách bài hát concert 2 có không ít thay đổi so với concert 1.

Điều này càng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" mong ngóng đến concert. Nhiều bình luận phỏng đoán concert 2 Anh trai say hi sẽ có các ca khúc chưa được diễn ở concert 1 như Đầu đội sừng, Hít drama, Thi sĩ… và sân khấu solo của vài "anh trai". Đồng thời, loạt hit như Walk, Kim phút kim giờ, Catch me if you can, Love sand, Sao hạng A… vẫn sẽ được biểu diễn như concert 1.

Concert 2 Anh trai say hi thiếu Negav ẢNH: BTC

Concert 2 của Anh trai say hi được tổ chức vào tối 19.10 tại Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức, TP.HCM. Đáng chú ý, Negav sẽ vắng mặt tại đêm diễn lần này sau khi loạt lùm xùm của anh bùng nổ mạng xã hội từ concert 1.