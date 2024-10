Dàn sao tuyển thủ Việt Nam dậy sóng đường đua xanh

"Hoàng tử ếch" làng bơi VN Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) là tuyển thủ VN tạo được sự đột phá đáng kể về thành tích. Không chỉ bảo vệ thành công cú đúp HCV 50 m ếch, 100 m ếch, Thanh Bảo còn phá sâu kỷ lục quốc gia ở nội dung 50 m ếch với thành tích 27 giây 70 (kỷ lục cũ 28 giây 28). "Trong bối cảnh các tuyển thủ bơi vẫn khẳng định được sức mạnh, thống trị ở nội dung sở trường nhưng thông số thành tích chưa được như kỳ vọng thì việc Phạm Thanh Bảo phá sâu kỷ lục là điểm sáng đáng chú ý", bà Lê Thanh Huyền, phụ trách môn bơi Cục TDTT, chia sẻ.



Phạm Thanh Bảo đang thi đấu thăng hoa ẢNH: NVCC

Nam kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng thống trị các nội dung 400 m tự do, 800 m tự do, 1.500 m tự do nhưng chưa tạo sự đột phá ở thông số thành tích. Nữ kình ngư số 1 Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) về nhất ở hầu hết các nội dung mà mình tham dự, giúp Long An đoạt đến 7 HCV.

Với việc dàn tuyển thủ thống trị đường đua xanh, giải vô địch quốc gia 2024 chưa trình làng được nhân tố trẻ mới nào đáng chú ý. Tài năng 15 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) vẫn cho thấy tiềm năng nhưng chưa tạo sự đột phá thành tích. Gương mặt trẻ được đánh giá tiến bộ nhất là Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) khi đoạt HCB nội dung 400 m tự do, HCĐ 1.500 m tự do, hứa hẹn tiếp bước đàn anh Nguyễn Huy Hoàng.

Được biết Cục TDTT đã lên kế hoạch thuê chuyên gia cho đội tuyển bơi từ năm 2025 để bắt tay thực hiện các mục tiêu mới như SEA Games 33 diễn ra vào năm 2025 tại Thái Lan, cùng các giải quốc tế khác.