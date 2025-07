Dàn tài tử Hàn thập niên 1990: Ai còn giữ phong độ đến hiện tại?

Thập niên 1990 là thời điểm nhiều gương mặt nam diễn viên đình đám của Hàn Quốc ngày nay đang bắt đầu sự nghiệp, từ những vai diễn nhỏ trên truyền hình cho đến các bộ phim điện ảnh tạo dấu ấn. Giờ đây, họ không chỉ là những cái tên kỳ cựu mà còn trở thành biểu tượng của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc.

Lee Jung Jae

Lee Jung Jae - ngôi sao toàn cầu của series đình đám Squid Game, khởi đầu sự nghiệp không phải với điện ảnh mà là trên sàn catwalk với vai trò người mẫu thời trang. Anh chính thức lấn sân diễn xuất vào năm 1995 qua bộ phim truyền hình Sandglass và nhanh chóng chinh phục khán giả và giới chuyên môn.

Lee Jung Jae đang tiếp tục mở rộng sự nghiệp với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất Ảnh: Reuters

Sau thành công vang dội của Squid Game, Lee Jung Jae trở thành diễn viên Hàn Quốc và châu Á đầu tiên giành giải Nam chính xuất sắc nhất hạng mục series chính kịch tại hai giải thưởng danh giá Emmy và SAG năm 2022.

Won Bin

Won Bin bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong series truyền hình Propose (1997) và vụt sáng nhờ bộ phim Hallyu đình đám Trái tim mùa thu (2000).

Kể từ sau khi kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young vào năm 2015 và có một con trai, Won Bin sống khá kín tiếng, tránh xa sự ồn ào của giới giải trí Ảnh: kbizoom

Hiện tại, dù chưa tái xuất, nhưng anh vẫn là gương mặt được công chúng và truyền thông săn đón, thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng ngôi sao được mong chờ trở lại nhất.

Lee Byung Hun

Là gương mặt quen thuộc không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở Hollywood, Lee Byung Hun bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi tuyển chọn diễn viên của KBS, với vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Asphalt My Hometown (1991).

Anh gây ấn tượng mạnh với khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều thể loại phim, từ điện ảnh cho đến truyền hình, trong đó có vai Front Man trong Squid Game.

Không chỉ khẳng định năng lực diễn xuất ở thị trường nội địa, Lee Byung Hun còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang Hollywood Ảnh: Instagram byunghun0712

Choi Min Soo

Choi Min Soo bắt đầu sự nghiệp từ phim điện ảnh Son of God (1986) và bước chân vào màn ảnh nhỏ với Skewers (1987). Ông là một trong số ít nam diễn viên từng chiến thắng giải Nam chính xuất sắc nhất ở cả 3 giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc là Baeksang Arts Awards, Grand Bell Awards và Rồng Xanh.

Ở tuổi 63, Choi Min Soo vẫn giữ được phong độ khỏe khoắn và là một trong những diễn viên gạo cội luôn nhận được sự tôn trọng trong giới điện ảnh Hàn Quốc Ảnh: Nate

Dù không còn hoạt động nhiều như trước, Choi Min Soo vẫn đều đặn nhận lời tham gia các tác phẩm truyền hình và điện ảnh, giữ nguyên phong thái mạnh mẽ và cá tính từng làm nên thương hiệu của ông.

Bae Yong Joon

Bae Yong Joon được coi là một trong những người tiên phong của làn sóng Hallyu, đạt đến đỉnh cao danh tiếng với bộ phim Bản tình ca mùa đông, tạo nên hiện tượng văn hóa trên toàn châu Á. Anh bắt đầu sự nghiệp với phim Salut D'Amour (1994) và gây chú ý với Our Sunny Days of Youth, giúp anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Hiện tại, Bae Yong Joon ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và đầu tư trong ngành giải trí Ảnh: Channel Korea

Khác với nhiều đồng nghiệp, Bae Yong Joon gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Anh hiện là nhà đầu tư và cố vấn chiến lược cho các công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc.

So Ji Sub

So Ji Sub xuất thân là người mẫu quảng cáo cho thương hiệu quần jeans trước khi chuyển sang diễn xuất với sitcom Three Guys and Three Girls và phim truyền hình Model. Với sự kiên trì và phong cách điềm đạm, anh đã trở thành một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc.

So Ji Sub tiếp tục duy trì sự nghiệp ổn định, góp mặt trong các bộ phim có chiều sâu về tâm lý và hành động, đồng thời được đánh giá cao bởi lối sống kín đáo, không ồn ào Ảnh: Instagram soganzi_51

Mới đây, trở lại sau 13 năm vắng bóng trong dòng phim hành động, So Ji Sub tái xuất đầy ấn tượng với vai diễn Nam Gi Jun trong series Không dung thứ (Mercy For None) phát sóng trên Netflix. Bộ phim giúp nam diễn viên nhận được lời công nhận từ giới chuyên môn và tiếp tục củng cố vị thế trong lòng khán giả nội địa và quốc tế.

Song Kang Ho

Song Kang Ho khởi đầu sự nghiệp sân khấu vào năm 1991 với vở kịch A Little Monk, trước khi bước lên màn ảnh rộng với vai nhỏ trong The Day a Pig Fell into the Well (1996).

Song Kang Ho được xem là "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Hàn Quốc, đỉnh cao là vai chính trong bộ phim đoạt giải Oscar - Ký sinh trùng Ảnh: AFP

Năm 2022, Song Kang Ho là nghệ sĩ Hàn đầu tiên đoạt giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes nhờ vai Sang Hyeon trong phim Broker.

Jung Woo Sung

Jung Woo Sung - một trong những "tài tử quốc dân" của Hàn Quốc, được phát hiện qua buổi casting trên đường phố. Anh debut với vai chính trong phim The Fox with Nine Tails (1994) và trở nên nổi tiếng qua phim gangster Beat (1997).

Ở tuổi 52, Jung Woo Sung vẫn giữ phong độ ổn định, là một trong số ít tài tử duy trì hình ảnh thực lực, trí tuệ và có đạo đức nghề nghiệp vững vàng trong làng giải trí Hàn Quốc Ảnh: Instagram tojws

Jung Woo Sung hiện là Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Hàn Quốc, thường xuyên tham gia các hoạt động nhân đạo quốc tế. Anh cũng tích cực bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ, hỗ trợ các dự án phim độc lập và trẻ hóa ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.