Dàn vũ khí Cảnh sát Việt Nam mang đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Từ năm 2022 đến nay, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai 10 tổ công tác với 46 sĩ quan tại các phái bộ phức tạp như UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan), UNISFA (khu vực Abyei), MINUSCA (phái bộ có vũ trang ở Cộng hòa Trung Phi) và một sĩ quan triển khai tại trụ sở chính Liên Hiệp Quốc (New York, Mỹ).

Dù mới thành lập hơn 2 năm, Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 được đánh giá rất cao về năng lực và trình độ. Trong ảnh là thượng tá Lương Thị Trà Vinh, Chỉ huy trưởng đơn vị, cùng các chiến sĩ trong đợt kiểm tra toàn diện của chuyên gia Liên Hiệp Quốc. ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Vừa qua, Đoàn Cảnh sát Liên Hiệp Quốc đã tới Việt Nam để kiểm tra toàn diện đối với Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 (VNFPU1) nhằm đánh giá khả năng tác chiến, kỹ năng sử dụng vũ khí theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc, kỹ năng lái xe; hậu cần đảm bảo và năng lực nhân sự; đánh giá năng lực chỉ huy của các nhân sự chủ chốt…

Đây là bước quan trọng chuẩn bị cho kỳ đánh giá chính thức đơn vị lên cấp độ 4 (cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai của Liên Hiệp Quốc).

Trang phục của lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Dù mới được thành lập hồi tháng 1.2024, nhưng các chuyên gia Cảnh sát Liên Hiệp Quốc đánh giá rất cao năng lực, trình độ của VNFPU1. Ông Mehmet Ata Yenigun, Trưởng Bộ phận tuyển dụng, Phòng Cảnh sát Liên Hiệp Quốc, cho hay với ưu điểm là sự tận tâm và tinh thần sẵn sàng học hỏi, VNFPU1 đang tiến bộ rất tốt. Còn ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hiệp Quốc, sau khi xem các chiến sĩ của VNFPU1 diễn tập đã rất ấn tượng và thấy rằng lực lượng "đã đạt chuẩn".

Khác với các lĩnh vực, các chiến sĩ Gìn giữ hòa bình sau khi trải qua huấn luyện sẽ được cử sang các phái bộ để làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ở các phái bộ, các chiến sĩ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: tình hình chính trị - xã hội phức tạp, nhiều rủi ro về bệnh tật, khí hậu khắc nghiệt… Do vậy, ngoài vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị, các chiến sĩ phải mang theo hàng tá hành lý, từ đồ dùng cá nhân cho đến gia vị, lương thực.

Lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình được trang bị đa dạng hơn 10 loại xe, trong đó nổi bật là xe IAG chống đạn

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Súng PKMS đạn 7,62x54 mm, nạp đạn từ dây băng chứa trong hộp tiếp đạn có cơ số 100, 200 hoặc 250 viên. Trọng lượng chiến đấu với hộp tiếp đạn 200 viên và giá 3 chân là 20 kg. Tầm bắn của súng lên tới 1.500 m. ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Súng bắn tỉa APR308 có cỡ nòng 7,62 mm, hộp tiếp đạn chứa được 10 viên có trọng lượng 7 kg, tầm bắn hiệu quả 1.000 m ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Súng STV-380 có cỡ nòng 7,62 mm, dung lượng tiếp hộp tiếp đạn 30 viên. Trọng lượng chỉ 3,6 kg, loại súng này được sử dụng nhiều với tính cơ động cao. ẢNH: TRẦN CƯỜNG





Súng phòng, chống bạo loạn và các loại súng ngắn HS9, súng bắn đạn động lực mềm (súng bắn đạn cao su - súng bắn đạn va chạm mềm) ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Súng 12,7 mm có trọng lượng 34 kg, nếu tính cả giá đỡ trọng lượng lên tới 157 kg. Súng có tầm bắn lên tới 3.200 m và dây đạn có thể chứa 50 viên. ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngoài ra, lực lượng còn được trang bị các loại súng bắn đạn điện, súng bắn đạn tín hiệu, bình xịt, lựu đạn khói… ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trang phục và các vật dụng được trang bị cho lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình ẢNH: TRẦN CƯỜNG



