Đăng bài tìm người yêu, bất ngờ gặp màn làm quen rồi hỏi... mượn tiền

Xuất hiện những hội, nhóm hẹn hò

Những hội, nhóm hẹn hò như: Khu vực dating, Làng độc thân, Tri kỷ giữa đời… đang xuất hiện trên Facebook, thu hút đông đảo thành viên. Chẳng hạn, nhóm Tri kỷ giữa đời có hơn 175.000 thành viên, Khu vực dating gần 160.000 thành viên...

Tại đây, nhiều người đăng bài giới thiệu tuổi, quê quán, nghề nghiệp, tình trạng độc thân, sở thích và mong muốn tìm kiếm một người đồng hành. Sau khi bình luận, làm quen, các thành viên thường chuyển sang nhắn tin riêng, kết bạn trên mạng xã hội hoặc trao đổi qua ứng dụng khác.

Thời gian gần đây có nhiều hội, nhóm hẹn hò xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút đông thành viên tham gia ẢNH: THANH NAM

Theo anh Cao Đình Diễn (37 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin, Công ty công nghệ thông tin Tin học Việt (P.Bình Phú, TP.HCM; trước là P.10, Q.6), việc một người cùng tham gia hội nhóm không có nghĩa danh tính, nghề nghiệp hay mục đích của họ đã được xác minh.

"Một tài khoản có hình ảnh đẹp, cách nói chuyện lịch sự, thường xuyên tương tác trong nhóm vẫn có thể không phản ánh đúng con người phía sau. Những thông tin công khai để tìm người yêu như tuổi, nơi ở, nơi làm việc, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội… nếu quá chi tiết có thể trở thành dữ liệu để người lạ khai thác", anh Diễn nói.

Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Minh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Thân Tâm Trí (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.8, Q.6), cho rằng người tham gia không nhất thiết phải né tránh các hội nhóm hẹn hò, nhưng cần tỉnh táo trước khi đặt niềm tin.

"Một người có thể trò chuyện rất hợp, quan tâm đúng lúc và tạo cảm giác gần gũi nhưng điều đó chưa đủ để xác nhận danh tính hay mục đích thật sự của họ. Nếu người mới quen liên tục kéo cuộc trò chuyện sang nền tảng khác, né tránh gặp mặt hoặc đưa ra những câu chuyện khẩn cấp rồi đề nghị hỗ trợ tiền bạc, cần dừng lại để kiểm chứng", bà Minh lưu ý.

Nhiều ý kiến cảnh báo cần cẩn thận khi tham gia các hội, nhóm hẹn hò trên mạng xã hội ẢNH: THANH NAM

Đừng để chuyện tình cảm dẫn đến chuyện tiền bạc

Đỗ Hoàng Thanh (28 tuổi), làm việc ở 45 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn, TP.HCM (trước là P.Bến Nghé, Q.1), cho biết từng tham gia hội KVD với mong muốn tìm người yêu. Trong quá trình làm quen, Thanh gặp trường hợp từ chuyện tình cảm chuyển sang chuyện tiền bạc.

"Ban đầu là lời tâm sự về hoàn cảnh khó khăn. Sau đó người kia nói cần tiền chữa bệnh, giải quyết công việc, mua vé máy bay để gặp mặt, thậm chí rủ đầu tư vì có cơ hội kiếm tiền hấp dẫn. Vì từng đọc các cảnh báo lừa đảo nên tôi ngừng trò chuyện", Thanh kể.

Từ trải nghiệm này, Thanh cho rằng người tham gia không nên trao quá nhiều niềm tin chỉ sau vài ngày trò chuyện, đồng thời hạn chế công khai số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi làm việc cụ thể, thông tin tài chính và những dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Theo anh Vũ Hải Ninh (32 tuổi), làm việc tại 48 Nguyễn Bình, P.Phú Lợi, TP.HCM (trước là P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), khi làm quen, có thể kiểm tra sự nhất quán giữa những gì đối phương kể với thông tin trên các tài khoản khác. Hình ảnh được sử dụng với nhiều tên khác nhau hoặc thông tin về nghề nghiệp, nơi ở liên tục thay đổi là dấu hiệu cần thận trọng.

"Quan trọng hơn, không chuyển tiền cho người chỉ quen qua mạng, dù câu chuyện có cảm động hay cấp bách đến đâu. Những lý do như cần tiền về gặp bạn, nằm viện, gặp sự cố bất ngờ hay có cơ hội đầu tư nhưng thiếu vốn đều có thể được dùng để tạo áp lực tâm lý", anh Ninh nói.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý Phan Thị Thùy Hương, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức), lưu ý thêm nguy cơ liên quan đến hình ảnh riêng tư. Càng chia sẻ nhiều hình ảnh hoặc thông tin nhạy cảm với người chưa gặp ngoài đời, nguy cơ bị sử dụng sai mục đích càng lớn.

"Nguyên tắc khi tham gia các hội, nhóm hẹn hò là làm quen chậm, xác minh kỹ, không gửi tiền và không trao thông tin nhạy cảm quá sớm. Nếu gặp mặt, nên chọn nơi công cộng, báo cho người thân hoặc bạn bè biết lịch trình và chủ động phương tiện di chuyển", bà Hương nói.

Theo bà Hương, khi nghi ngờ một tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, người dùng nên lưu lại tin nhắn, hình ảnh, thông tin giao dịch để báo cáo với quản trị viên nhóm hoặc nền tảng. Nếu đã chuyển tiền, cần liên hệ ngay ngân hàng hoặc đơn vị thanh toán để được hướng dẫn xử lý và trình báo cơ quan công an.

"Các hội, nhóm hẹn hò có thể giúp người trẻ mở rộng mối quan hệ, nhưng một bài đăng tìm người yêu không phải là giấy chứng minh danh tính. Vài ngày trò chuyện qua màn hình cũng chưa đủ để trao gửi toàn bộ niềm tin. Tìm một người đồng hành là nhu cầu chính đáng, nhưng trước hết cần biết cách bảo vệ mình", bà Hương chia sẻ.