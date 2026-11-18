Tân chủ tịch Quốc hội Israel Matan Kahana ẢNH: AP

Quốc hội Israel tối 17.11 đã bỏ phiếu bầu nghị sĩ Matan Kahana thuộc đảng Yashar làm chủ tịch mới, bất chấp nỗ lực của các nhà lập pháp ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm trì hoãn đảng của lãnh đạo đối lập Gadi Eisenkot giành vị trí này, theo Reuters.

Theo văn phòng phát ngôn viên Quốc hội Israel (Knesset), ông Kahana giành tổng cộng 66 phiếu. Ứng viên Ofir Katz thuộc đảng Likud của ông Netanyahu giành 52 phiếu.

Với kết quả trên, ông Kahana thay thế ông Amir Ohana, thành viên đảng Likud.

"Knesset của Israel là ngôi nhà chung của tất cả công dân Nhà nước Israel, và tôi dự định sẽ là chủ tịch của tất cả mọi người", ông Kahana phát biểu trong bài diễn văn nhậm chức.

Tại quốc hội đơn viện gồm 120 ghế của Israel, vị trí chủ tịch là một cương vị đầy quyền lực, có tầm ảnh hưởng đáng kể, bao gồm cả việc quyết định những dự luật nào sẽ được đưa ra bỏ phiếu.

Ông Kahana sẽ có khả năng thúc đẩy các dự luật được ưu tiên bởi khối do ông Eisenkot dẫn đầu, cùng các đảng phái khác đang ủng hộ vị cựu tướng lĩnh này trong nỗ lực trở thành thủ tướng.

Trong số đó có thể bao gồm việc lập một cuộc điều tra độc lập về những thất bại dẫn đến vụ tấn công của Hamas vào ngày 7.10.2023, điều mà ông Netanyahu đã phản đối.

Ngoài ra, chủ tịch quốc hội mới có thể quy định giới hạn nhiệm kỳ đối với chức vụ thủ tướng và bãi bỏ các đạo luật được thông qua dưới thời chính phủ tiền nhiệm do ông Netanyahu lãnh đạo, vốn bị những người chỉ trích cho là đã làm suy giảm quyền hạn của cơ quan tư pháp.

Đảng Likud của ông Netanyahu đã lên án cuộc bỏ phiếu. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Netanyahu đã công kích các đảng do người Ả Rập lãnh đạo tại Israel, tuyên bố rằng họ là mối đe dọa hiện hữu đối với Israel, những phát biểu bị các đảng này lên án là mang tính phân biệt chủng tộc và kỳ thị.

Các thành viên thuộc khối do ông Eisenkot dẫn đầu cũng đã được bổ nhiệm làm chủ tịch một số ủy ban quan trọng trong Quốc hội Israel.

Các nghị sĩ Quốc hội Israel đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10.11 trong bối cảnh chưa có chính phủ mới, sau khi cuộc tổng tuyển cử ngày 27.10 rơi vào bế tắc. Kết quả này khiến liên minh của ông Netanyahu mất thế đa số, nhưng đồng thời cũng không mở ra con đường rõ ràng nào để các đối thủ chính của ông nắm quyền.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Eisenkot. Tuy nhiên, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội này hiện không nắm trong tay thế đa số, nên ông có thể sẽ phải thỏa hiệp về một số cam kết nếu muốn giành được sự ủng hộ cần thiết để thành lập chính phủ.