Ông Eisenkot phản ứng sau nghi vấn trợ lý ông Netanyahu can thiệp bầu cử Israel

Chỉ vài giờ sau khi đại diện của hai bên gặp gỡ để thảo luận về khả năng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, ông Eisenkot ngày 15.11 đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào đối thủ của mình, theo AFP.

"Hành vi của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Benjamin Netanyahu cùng các cộng sự cấu thành một mối đe dọa cụ thể, trực tiếp và tức thời đối với nền dân chủ Israel", ông Eisenkot, ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng Israel, nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot Ảnh: Reuters

Trước đó, Kênh 12 của Israel đưa tin vào đêm trước cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10, ông Ido Norden, chánh văn phòng của ông Netanyahu, đã gọi điện đến văn phòng của ủy viên cảnh sát để khiếu nại về các thành viên của đảng Raam (đại diện cho người Ả Rập tại Israel).

Theo Kênh 12, trong cuộc trao đổi đó, ông Norden đã chỉ dẫn cảnh sát liên hệ với một "nguồn tin tình báo", vốn là một cựu nhân viên từng làm việc tại văn phòng của ông Netanyahu.

Dựa trên thông tin từ nguồn này, 3 thành viên thuộc đảng Raam đã bị bắt giữ. Sau đó, ông Netanyahu đã mở một chiến dịch công kích các đảng đại diện cho người Ả Rập tại Israel, cáo buộc họ gian lận bầu cử sau khi các đảng này giành được số ghế kỷ lục.

Cả 3 thành viên thuộc đảng Raam sau đó đã được trả tự do khi cảnh sát xác định rằng thông tin do nguồn tin trên cung cấp là vô căn cứ.

Theo tuyên bố từ đảng của mình, ông Eisenkot cho hay: "Tôi kêu gọi mở một cuộc điều tra ngay lập tức về vụ việc này".

Ông Netanyahu lơ đối thủ, kêu gọi lập 'chính phủ đoàn kết' ở Israel

Trong khi đó, văn phòng của ông Netanyahu đã phản hồi, khẳng định bản tin của Kênh 12 là "sai sự thật" và nhấn mạnh ông Norden chỉ đang "thực hiện nghĩa vụ công dân của mình".

Đảng Likud của ông Netanyahu cáo buộc ông Eisenkot đang thực hiện hành vi "kích động thái quá".

Trong một tuyên bố, đảng Likud nêu rõ: "Trong khi thủ tướng đang chìa tay ra với tinh thần đoàn kết, thì ông Eisenkot và các cộng sự lại liên tục đưa ra những tuyên bố đầy ác ý và mang tính kích động mỗi ngày".

Phe đối lập cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đang tìm cách phủ nhận tính chính danh của các đảng Ả Rập cũng như cuộc bầu cử, nhằm duy trì quyền lực, theo AFP.

Sau cuộc bầu cử ngày 27.10, cả khối của ông Netanyahu lẫn phe đối lập do ông Eisenkot dẫn đầu đều không giành đủ 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ. Hai đảng Ả Rập chính là Raam và Joint List đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Eisenkot, người đã được Tổng thống Israel Isaac Herzog chọn để thành lập chính phủ mới.