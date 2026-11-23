Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries trong cuộc họp báo hôm 4.11 tại Washington D.C nói về thế đa số mà đảng này thắng cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay ảnh: reuters

AP hôm 23.11 đưa tin đảng Dân chủ đã giành được ghế thứ 258 trong Hạ viện năm sau, khi ứng viên của đảng này ở bang Bắc Carolina là ông Chuck Hubbard đánh bại đối thủ Cộng hòa.

Vẫn còn 4 cuộc đua chưa có kết quả chính thức tại Hạ viện Mỹ, vốn có 435 ghế.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người dự kiến trở thành Chủ tịch da màu đầu tiên tại cơ quan này, đã thông báo trên mạng xã hội rằng đảng của ông vừa giành được thế đa số lớn nhất mà bất kỳ chính đảng nào từng đạt được trong thế kỷ 21.

Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào lưỡng viện quốc hội Mỹ phản ánh tâm lý bất mãn sâu sắc của cử tri đối với cách thức Tổng thống Donald Trump điều hành nền kinh tế, và quyết định của ông phát động cuộc xung đột với Iran hồi tháng 2, đẩy giá xăng tăng mạnh.

Thông qua các cuộc thăm dò dư luận nối tiếp nhau, cử tri Mỹ lo ngại về chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và không hài lòng trước cách ông Trump xử lý vấn đề này.

Chính trường Mỹ trong thế giằng co

Chưa đầy một tuần sau ngày bầu cử, ông Trump lên tiếng chất vấn tại sao các cuộc khảo sát lại cho kết quả hoàn toàn không đúng. Ông cũng đặt câu hỏi liệu cuộc bầu cử có liêm chính hay không.

Theo hồ sơ quốc hội, đảng Dân chủ lần gần nhất giành được 258 ghế là vào năm 1992 và 257 ghế vào năm 2008. Trong khi đó, thế đa số của đảng Cộng hòa từng lên đến 247 trong cuộc bầu cử quốc hội thứ 114 từ năm 2015 - 2017.

Vào thế kỷ 20, đảng Dân chủ nắm giữ ít nhất 313 ghế tại Hạ viện trong phần lớn thập niên 1930. Số ghế của đảng này cũng vượt mốc 290 vào giữa thập niên 1960 và cuối thập niên 1970.

Về phần mình, thế đa số lớn nhất tại Hạ viện của đảng Cộng hòa diễn ra trong thập niên 1920, khi có lúc thắng đến 302 ghế.