Đảng Dân chủ bầu lãnh đạo, đảng Cộng hòa chạy nước rút

Đảng Dân chủ đã đề cử hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries cho ghế Chủ tịch Hạ viện. Nếu thành công, ông Jeffries sẽ trở thành nghị sĩ da màu đầu tiên đứng đầu Hạ viện khi thế đa số quay lại với đảng Dân chủ vào thời điểm quốc hội khóa 120 bắt đầu ngày 3.1.2027, theo báo The Hill. Đảng Dân chủ cũng bỏ phiếu bầu bà Katherine Clark làm nữ nghị sĩ đầu tiên cho vị trí lãnh đạo phe đa số.

Còn hạ nghị sĩ Pete Aguilar sẽ trở thành phó lãnh đạo phe đa số đầu tiên xuất phát từ cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Không dừng lại ở đó, hạ nghị sĩ Sarah McBride được bầu làm đồng Chủ tịch Ủy ban Chính sách và truyền thông của đảng Dân chủ tại Hạ viện, trở thành người chuyển giới đầu tiên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong quốc hội Mỹ.

Đảng Dân chủ đề cử ông Hakeem Jeffries (giữa) để bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa mới ảnh: REUTERS

Tại Thượng viện, ông Chuck Schumer đang đối mặt thách thức từ đồng nghiệp Chris Van Hollen ở chiếc ghế lãnh đạo phe Dân chủ trong thế đa số của quốc hội khóa mới. Ông Van Hollen nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ cấp tiến vốn bất mãn với sự lãnh đạo của ông Schumer và cho rằng đã đến lúc chuyển giao thế hệ lãnh đạo. MS NOW dẫn lời thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders xác nhận ông đang tìm kiếm sự ủng hộ cho ông Van Hollen.

Về phần mình, các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện tranh thủ giai đoạn này để tiếp tục thúc đẩy nghị trình, tập trung vào các ưu tiên như phê chuẩn một loạt các thẩm phán và thông qua dự luật quan trọng về cơ sở hạ tầng và năng lượng. Trong bối cảnh này, áp lực càng đè nặng hơn cho phe Cộng hòa vì một số nghị sĩ của đảng vừa qua đã thất cử và không còn tích cực tham gia các phiên bỏ phiếu. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phải lên tiếng kêu gọi các nghị sĩ duy trì sự hiện diện và tham gia đầy đủ các hoạt động lập pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Chính trường Mỹ trong thế giằng co

Ông Vance mất lợi thế

Ngoài việc đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội, thất bại của đảng này tại cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay còn có thể làm thay đổi vị thế dẫn đầu của Phó tổng thống J.D. Vance cho đường đua giành vị trí ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử năm 2028. Trong khi Tổng thống Trump nói với Fox News rằng ông Vance là ứng viên nổi bật bên cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio, giới quan sát hiện đánh giá cao ông Rubio hơn, còn ông Vance có dấu hiệu giảm sức hút.

Tờ The Hill dẫn nhận định của một cựu trợ lý của ông Trump cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ đã thay đổi tính toán của tất cả mọi người. Trong số các ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa, ông Rubio đang có vị thế thuận lợi nhất, hơn hẳn ông Vance, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và cựu Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin.

Tờ USA Today dẫn kết quả khảo sát công bố hôm 19.11 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Rubio trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2028 là 36%, kế đến là ông Vance (20%). Một năm trước, cuộc khảo sát tương tự ghi nhận ông Vance dẫn trước ông Rubio với cách biệt khổng lồ 54% so với 6%.