Đảng Dân chủ Mỹ điều tra quan hệ giữa Chủ tịch FIFA và ông Trump

Trong lá thư gửi ông Infantino ngày 26.7, hạ nghị sĩ Raskin yêu cầu FIFA cung cấp các tài liệu làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức này với Tổng thống Trump và chính quyền của ông.

Theo tờ The Guardian, vị nghị sĩ còn yêu cầu cung cấp mọi tài liệu và thông tin liên lạc liên quan quà tặng, khoản thanh toán hoặc lợi ích dành cho ông Trump và các cộng sự của ông, cũng như nhật ký khách ra vào văn phòng của FIFA tại tòa nhà Trump Tower ở New York, nơi FIFA mở văn phòng từ năm ngoái. Ủy ban cũng đề nghị ông Infantino tham gia một phiên lấy lời khai có ghi biên bản.

Chủ tịch FIFA Gianni chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington D.C hồi tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Mối quan hệ giữa ông Infantino và ông Trump đã bị chú ý từ trước thềm World Cup vừa qua. Tại lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12.2025 tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C, ông Trump được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA mới được thiết lập. Theo một số thông tin, công tác cải tạo trung tâm đã được đẩy nhanh theo chỉ đạo của chính quyền để kịp tổ chức sự kiện. Tháng 7.2025, FIFA cũng mở văn phòng tại Trump Tower ở khu Manhattan, New York.

Sự chú ý càng gia tăng trong thời gian diễn ra World Cup. Theo The Guardian, ông Trump đã nhiều lần gọi điện cho ông Infantino để vận động FIFA xem xét lại án treo giò đối với tiền đạo Mỹ Folarin Balogun trước trận đấu vòng 16 đội gặp Bỉ, do cầu thủ này lĩnh thẻ đỏ trong trận trước đó. FIFA sau đó đã treo án treo giò của Balogun, nhưng sự việc gây tranh cãi và vấp phải phản ứng từ nhiều đội tuyển và liên đoàn bóng đá khác.

Sau trận chung kết World Cup, khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina, ông Trump cùng lãnh đạo Canada và Mexico xuất hiện bên ông Infantino trong lễ trao cúp. Hai người, trước đó cùng theo dõi trận đấu từ khu vực khán đài VIP, đã bị một bộ phận khán giả trên sân New York New Jersey Stadium la ó khi bước xuống sân.

Trong thư, ông Raskin cũng nhắc đến quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ về việc hủy các cáo trạng trong một số cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến bóng đá thế giới, bao gồm vụ truy tố hơn 20 quan chức cấp cao FIFA và lãnh đạo các công ty tiếp thị thể thao vào năm 2015.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng chiếc cúp vàng sau trận chung kết World Cup 2026 hôm 19.7 ẢNH: REUTERS

Ông viết rằng việc ông Infantino được bầu làm Chủ tịch FIFA từng được kỳ vọng sẽ chấm dứt "nền văn hóa tham nhũng và bê bối kéo dài nhiều thập niên" của tổ chức này. Tuy nhiên, theo ông Raskin, ngay khi nhậm chức, ông Infantino đã làm suy yếu các cơ chế giám sát đạo đức của FIFA, thay thế phần lớn thành viên ủy ban đạo đức và tạo ra môi trường thiếu minh bạch.

Ông Raskin còn dẫn nhận định của một giáo sư luật tại Đại học New York và một cựu thành viên Ủy ban Đạo đức FIFA, cho rằng một số hành động của ông Infantino nhằm tạo dựng quan hệ với chính quyền ông Trump có thể được xem là "hối lộ hợp pháp".

Lá thư cũng đề cập đến chính sách bán vé World Cup của FIFA, hiện đang bị một số tổng chưởng lý bang tại Mỹ điều tra. Việc áp dụng cơ chế giá linh hoạt đã khiến giá vé tăng mạnh, khiến nhiều người hâm mộ không đủ khả năng mua vé.

Ông Raskin yêu cầu FIFA cung cấp các tài liệu và sắp xếp buổi làm việc với ông Infantino trước ngày 9.8. Tuy nhiên, do Đảng Dân chủ không kiểm soát Hạ viện, ông không có quyền buộc Chủ tịch FIFA phải ra điều trần nếu không nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ Cộng hòa.

Trước đó, cũng trong ngày 26.7, ông Infantino đã đăng một thông điệp gồm 15 phần trên Instagram để phản pháo những người chỉ trích mình, cáo buộc họ lan truyền sự thù ghét và các thông tin sai lệch. Ông cũng khẳng định World Cup là một thành công.

Hơn 200 liên đoàn thành viên FIFA đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Infantino trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3.2027. Tuy nhiên, một số liên đoàn vẫn phản đối ông.

Liên đoàn Bóng đá Na Uy cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên bộ phận điều tra đạo đức của FIFA về vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc FIFA hủy án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun.