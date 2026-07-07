Tổng thống Trump và Chủ tịch FIFA thân thiết thế nào?

Việc Tổng thống Trump can thiệp vào quyết định tạm treo thời hạn thi hành án treo giò 1 trận đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ đã khiến dư luận chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa ông và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Quyết định này gây phẫn nộ từ Bỉ, đối thủ của Mỹ tại vòng 1/8 sáng nay. UEFA - cơ quan quản lý bóng đá châu Âu - cáo buộc FIFA đã vượt qua một "lằn ranh đỏ".

Quyết định gây tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh ông Infantino đang tích cực củng cố quan hệ với ông Trump, theo AP.

Chủ tịch FIFA Gianni chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington D.C hồi tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

"Người bạn tuyệt vời"

Hôm 6.7, trước làn sóng chỉ trích về vụ Balogun, ông Infantino cho biết đã thường xuyên trao đổi với ông Trump về World Cup.

Bản thân ông Trump cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bóng đá sau khi Mỹ hồi năm 2018 giành quyền đồng đăng cai World Cup kỳ này cùng Canada và Mexico. Quyết định đó được đưa ra trong một cuộc bỏ phiếu của FIFA vào tháng 6.2018 - trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - đánh dấu sự khởi đầu mối quan hệ giữa hai người.

Theo tờ Le Monde, Tổng thống Mỹ tin rằng mối quan hệ thân thiết của ông với Chủ tịch FIFA đóng vai trò quan trọng trong việc đưa World Cup trở lại Mỹ sau 32 năm kể từ năm 1994. Theo lời ông, vị quản lý bóng đá người Ý-Thụy Sĩ đã đóng vai trò thiết yếu trong việc trao quyền đăng cai World Cup 2026.

Khi đó, ông Trump đã tiếp ông Infantino tại Nhà Trắng. Chủ tịch FIFA từng gây ấn tượng khi tặng ông Trump một chiếc thẻ đỏ và một chiếc thẻ vàng, nói đùa rằng chúng có thể được dùng để "phạt" giới báo chí.

Tổng thống Trump giơ chiếc thẻ đỏ trong buổi tiếp ông Gianni Infantino tại Nhà Trắng hồi năm 2018 ẢNH: AP

Kể từ đó, quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít. Năm 2020, họ cùng dùng bữa tối tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi ông Infantino gọi ông Trump là "người bạn tuyệt vời của tôi". Cũng trong năm đó, ông Trump mời ông Infantino đến Nhà Trắng dự lễ ký kết Thỏa thuận Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập, trong bối cảnh ông Infantino cũng đang thúc đẩy quan hệ giữa FIFA và Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, quan hệ giữa ông Infantino với ông Joe Biden, chủ nhân Nhà Trắng xen kẽ hai nhiệm kỳ của ông Trump, kém nổi bật hơn nhiều. Ông Biden và ông Infantino chỉ có cuộc gặp ngắn ngủi tại Hội nghị G20 năm 2022, và Chủ tịch FIFA cũng chỉ một lần tới Nhà Trắng vào năm 2024 khi ông Biden tại nhiệm.

Ngay sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống năm 2024, ông Infantino công khai chúc mừng ông và đến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Sau đó, ông tham dự lễ nhậm chức của ông Trump, là vị quản lý thể thao duy nhất góp mặt tại sự kiện này, và tuyên bố hai người "có một tình bạn tuyệt vời".

Ông Infantino cũng tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình do ông Trump tổ chức tại Washington D.C hồi đầu năm nay. Tại đó, Chủ tịch Infantino cam kết FIFA sẽ xây dựng một sân vận động mới, một học viện bóng đá và nhiều sân bóng tại Dải Gaza.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trao cúp vàng Giải Hòa bình FIFA cho ông Trump hồi tháng 12.2025 ẢNH: AP

Cúp vàng cho ông Trump

Mối quan hệ thân thiết giữa ông Infantino và ông Trump được thể hiện rõ nét nhất qua việc FIFA lập ra Giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên vào tháng 11.2025, không lâu sau khi ông Trump phàn nàn về việc không được trao giải Nobel Hòa bình năm đó.

Giải thưởng Hòa bình đầu tiên của FIFA đã được trao cho ông Trump. Ông Infantino ca ngợi ông Trump vì "cam kết không ngừng trong việc thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trên toàn thế giới".

Trong lễ bốc thăm World Cup 2026 vào tháng 12.2025, vị Chủ tịch FIFA còn trao cho Tổng thống Mỹ một chiếc cúp vàng khắc tên ông cùng một tấm huy chương để đeo.

Trước thềm giải FIFA Club World Cup mở rộng tổ chức tại Mỹ năm ngoái, chiếc cúp khổng lồ do hãng Tiffany chế tác, mạ vàng 24 karat, cho đội vô địch được trưng bày trong Phòng Bầu dục. Ông Trump kể rằng ông từng hỏi FIFA khi nào sẽ đến lấy lại chiếc cúp và phía liên đoàn bóng đá phản hồi: "Ngài có thể giữ nó mãi mãi trong Phòng Bầu dục. Chúng tôi sẽ làm một chiếc mới".

Ngoài ra, ông Infantino còn trao tặng ông Trump một bản sao chiếc cúp vàng World Cup, nói rằng món quà này "chỉ dành cho những người chiến thắng".

Theo AP, ông Trump từng gọi ông Infantino là "người được kính trọng nhất trong làng thể thao".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm cúp vàng World Cup tại Phòng Bầu dục hồi tháng 8.2025 ẢNH: AP

Chủ tịch FIFA Infantino vốn nổi tiếng với việc xây dựng quan hệ gần gũi với các nước chủ nhà World Cup. Sau World Cup 2018 tại Nga, ông còn nhận Huân chương Hữu nghị từ Tổng thống Vladimir Putin. Trước World Cup 2022 ở Qatar, ông đã chuyển nơi ở sang quốc gia vùng Vịnh này.

Tuy nhiên, dù Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney cũng tham dự lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12.2025, chỉ riêng Tổng thống Trump được đối xử đặc biệt khi nhận Giải thưởng Hòa bình của FIFA. "Tổng thống luôn có thể trông cậy vào sự ủng hộ của tôi", ông Infantino nói với ông Trump tại sự kiện hoành tráng đó.

Hôm 6.7, ông Trump xác nhận đã gọi điện cho vị Chủ tịch FIFA vào tuần trước để đề nghị xem xét lại án treo giò của tiền đạo Balogun - chủ lực của Mỹ. Sau đó, án phạt đã được hoãn thi hành, giúp tiền đạo này đủ điều kiện thi đấu với Bỉ.

"Tôi không bảo ông ấy phải làm gì. Tôi không thể bảo ông ấy phải làm gì", ông Trump phân minh. Về phần mình, ông Infantino khẳng định các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động độc lập và tự chủ, điều mà ông cho là "yếu tố thiết yếu đối với uy tín và tính toàn vẹn của bóng đá".

Dù vậy, đội tuyển Mỹ cũng đã chính thức bị loại sau khi để thua Bỉ với tỉ số 1-4. Balogun bị thay ra ở phút bù giờ hiệp 2 và không ghi được bàn.

Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa trực tiếp dự khán một trận đấu nào của World Cup. Tuy nhiên, theo ông Infantino, Tổng thống Mỹ sẽ dự khán trận chung kết World Cup và trực tiếp trao cúp cho đội vô địch.