Nhóm nghị sĩ châu Âu đòi điều tra Chủ tịch FIFA về vụ ông Trump can thiệp

Balogun nhận thẻ đỏ trong trận đấu vòng 1/16 giữa Mỹ và Bosnia-Herzegovia vào ngày 1.7 (Mỹ thắng 2-0). Chiếc thẻ đỏ này đồng nghĩa với việc tiền đạo chủ lực của nước đồng chủ nhà bị treo giò trong trận kế tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ tấm thẻ đỏ được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tặng tại Nhà Trắng hồi năm 2018 ẢNH: AP

Tuy nhiên, FIFA đã cho tạm hoãn thi hành án treo giò đối với Balogun sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp, đề nghị ông Infantino xem xét lại án phạt đối với cầu thủ con cưng.

Quyết định đã gây phản ứng giận dữ từ Bỉ, đội tuyển đối đầu Mỹ tại vòng 1/8, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và nhiều bên khác.

Trong một tuyên bố chung gửi FIFA, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu gồm ông Barry Andrews, bà Lara Wolters và ông Niels Fuglsang cho rằng quyết định "thay đổi luật treo giò vì thẻ đỏ giữa giải đấu là làm mất danh dự và bóp méo công lý", theo AP ngày 7.7. "Một lần nữa, chúng tôi nhìn thấy ông Infantino và FIFA đầu hàng trước những yêu cầu từ chính quyền ông Trump", tuyên bố nêu.

Nhóm nghị sĩ kêu gọi liên đoàn bóng đá của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hối thúc Ủy ban Đạo đức FIFA điều tra ông Infantino và liệu sức ép từ chính quyền ông Trump có phải là yếu tố dẫn đến quyết định có lợi cho cầu thủ Balogun. Bên cạnh đó, các nghị sĩ còn đòi điều tra những nghi án vi phạm tính trung lập về chính trị khác, như việc ông Trump được trao Giải Hòa bình FIFA.

Trước đó, FIFA giải thích rằng việc tạm hoãn thi hành án phạt cho Balogun là quyết định của ủy ban kỷ luật, một cơ quan độc lập.

Đến nay, đã có 35 đồng nghiệp ký tên ủng hộ việc các nghị sĩ kêu gọi điều tra. "Vẻ đẹp của thể thao là nó dựa trên quy tắc công bằng và minh bạch. Khi ông Infantino cho phép sức ép chính trị quyết định ai được quyền ra sân, thì ý thức về sự công bằng đó bị ném ra ngoài cửa sổ", nhóm nghị sĩ tuyên bố.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là người bạn thân thiết của Tổng thống Trump, nhiều lần xuất hiện cùng vị chủ nhân Nhà Trắng tại các sự kiện lớn, không chỉ liên quan thể thao.