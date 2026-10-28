Đang đào đất, công nhân ở TP.HCM bất ngờ phát hiện con trăn đất quý hiếm

Chiều nay 28.10, Công an phường Bình Trưng (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một con trăn đất do người dân bàn giao để làm thủ tục chuyển giao cho lực lượng kiểm lâm thả về tự nhiên theo quy định.

Các công nhân trong lúc thi công công trình đã bắt được con trăn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông Võ Văn Môn, Giám đốc Công ty xây dựng Kiến Phát cho biết sáng nay nhóm công nhân của công ty thi công hệ thống cống thoát nước và hạ tầng thuộc một dự án xây dựng trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng, TP.HCM). Trong lúc máy múc đào đất gần khu vực bụi cây giáp kênh nước, các công nhân bất ngờ phát hiện một con trăn lớn bò lên.

Một nam công nhân sau đó lấy cây chèn lại rồi dùng tay không bắt giữ con trăn. Trong lúc bắt, người này không may bị trăn đớp vào tay, chảy máu. Hiện sức khỏe nam công nhân vẫn ổn định. Để đảm bảo an toàn cho con trăn, nhóm thợ đã giữ con vật tại công trình.

Theo ông Môn, con trăn này nặng hơn 3 kg. Nhận thấy hoa văn trên thân trăn đặc biệt, ông lên mạng tra cứu thì biết đây là trăn đất, thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm. Xem qua hình ảnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cũng xác nhận đây là con trăn đất.

"Anh em công nhân đều có ý thức bảo vệ động vật hoang dã nên quyết định tìm cách liên hệ lực lượng chức năng để bàn giao, chứ không giết thịt hay bán", ông Môn cho biết.

Ông Võ Văn Môn chụp hình khu vực bắt được con trăn đất ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau đó, ông Môn liên hệ Báo Thanh Niên nhờ hỗ trợ kết nối cơ quan chức năng và đã bàn giao con trăn này cho công an phường.

Tiếp nhận con trăn từ người dân tại trụ sở, đại diện Công an phường Bình Trưng đánh giá cao tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của ông Môn cùng nhóm công nhân trong việc chủ động bảo vệ động vật hoang dã. Đồng thời, đơn vị cho biết sẽ nhanh chóng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để chi cục tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và tiến hành thả con trăn về lại môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Trăn đất, tên khoa học là Python molurus hoặc Python bivittatus, là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB (động vật nguy cấp, quý, hiếm) theo quy định của pháp luật Việt Nam, bị nghiêm cấm săn bắt, khai thác và sử dụng trái phép.