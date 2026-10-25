Voọc non có biểu cảm ngộ nghĩnh, mẹ lập tức đòi con khi cả đàn đến gần

Trong bộ ảnh do anh Nguyễn Minh Châu (31 tuổi, ở phường An Khánh, TP.HCM) chụp, con voọc non gây chú ý với gương mặt đáng yêu và những biểu cảm khiến người xem thích thú. Sự nhỏ bé của voọc non cũng như hình ảnh voọc mẹ luôn cảnh giác, bảo vệ con trước những tác động xung quanh là câu chuyện sinh động về tình mẫu tử trong thế giới động vật.
Bộ ảnh được anh Châu chụp tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vài ngày gần đây sau khi nghe thông tin có voọc non mới sinh, anh ghé chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
"Voọc mẹ chăm con rất kỹ, thấy mấy con khác trong bầy va chạm hơi "mạnh tay" là nó đòi lại con liền. Mình có niềm đam mê và thích những bộ ảnh về các loài động vật vì khi quan sát kỹ, chúng cũng có nhiều đặc tính thú vị như con người. Ngoài ra, mình cũng muốn ghi lại khoảnh khắc dễ thương của các loài động vật ở môi trường đô thị TP.HCM", anh Châu nói.
Theo anh Châu, việc chụp bộ ảnh về mẹ con voọc không có nhiều khó khăn, yêu cầu đầu tiên là có thiết bị ghi được hình ảnh từ xa để không ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc con. Ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đàn voọc khá quen với con người. Anh hy vọng qua bộ ảnh ghi lại đời sống tự nhiên của đàn voọc giúp mọi người hiểu hơn về tập tính của chúng từ đó nâng cao ý thức bảo vệ các loài linh trưởng và môi trường sống của chúng.
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