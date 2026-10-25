Voọc non có biểu cảm ngộ nghĩnh, mẹ lập tức đòi con khi cả đàn đến gần

Trong bộ ảnh do anh Nguyễn Minh Châu (31 tuổi, ở phường An Khánh, TP.HCM) chụp, con voọc non gây chú ý với gương mặt đáng yêu và những biểu cảm khiến người xem thích thú. Sự nhỏ bé của voọc non cũng như hình ảnh voọc mẹ luôn cảnh giác, bảo vệ con trước những tác động xung quanh là câu chuyện sinh động về tình mẫu tử trong thế giới động vật.

Bộ ảnh được anh Châu chụp tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vài ngày gần đây sau khi nghe thông tin có voọc non mới sinh, anh ghé chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

"Voọc mẹ chăm con rất kỹ, thấy mấy con khác trong bầy va chạm hơi "mạnh tay" là nó đòi lại con liền. Mình có niềm đam mê và thích những bộ ảnh về các loài động vật vì khi quan sát kỹ, chúng cũng có nhiều đặc tính thú vị như con người. Ngoài ra, mình cũng muốn ghi lại khoảnh khắc dễ thương của các loài động vật ở môi trường đô thị TP.HCM", anh Châu nói.

Con voọc non có biểu cảm dễ thương được anh Châu ghi lại ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: MINH CHÂU

Theo anh Châu, việc chụp bộ ảnh về mẹ con voọc không có nhiều khó khăn, yêu cầu đầu tiên là có thiết bị ghi được hình ảnh từ xa để không ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc con. Ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đàn voọc khá quen với con người. Anh hy vọng qua bộ ảnh ghi lại đời sống tự nhiên của đàn voọc giúp mọi người hiểu hơn về tập tính của chúng từ đó nâng cao ý thức bảo vệ các loài linh trưởng và môi trường sống của chúng.

Voọc thuộc các loài khỉ ăn lá thuộc phân họ Colobinae, chủ yếu sống trên cây tại các khu rừng nhiệt đới châu Á ẢNH: MINH CHÂU

Voọc mẹ (ngoài cùng bên trái) ra sức bảo vệ voọc non trước bầy đàn ẢNH: MINH CHÂU

Voọc non nằm cuộn trong lòng mẹ. Theo Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, phần lớn các loài voọc đều nằm trong Sách Đỏ IUCN và Sách Đỏ Việt Nam ở mức nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp

ẢNH: MINH CHÂU

Voọc non đã biết sờ đầu con voọc lớn khi chúng ở gần nhau. Trong tự nhiên, chúng sống trên cây, ăn lá, di chuyển nhanh và rất cảnh giác với con người, nhưng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, voọc gắn bó với con người theo cách riêng ẢNH: MINH CHÂU