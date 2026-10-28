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    TP.HCM sắp có lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: 60 gian hàng, khách được trải nghiệm gì?

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    TP.HCM sắp có lễ hội ẩm thực Việt - Hoa với hơn 60 gian hàng ở khu Chợ Lớn. Người dân có thể trải nghiệm cùng nấu món ăn hoặc chơi trò nếm vị đoán món.

    Ngày 28.10, UBND phường An Đông tổ chức họp báo thông tin lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story 2026. Theo đó, lễ hội ẩm thực sẽ diễn ra từ 4 - 6.12 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (số 105 Trần Hưng Đạo, TP.HCM). Đây là một trong những hoạt động thuộc Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 năm 2026.

    Lễ hội năm nay có chủ đề "Bát Bửu - Sắc vị tinh hoa", quy mô khoảng 60 gian hàng, giới thiệu các món ăn mang nét đặc trưng của ẩm thực Việt - Hoa tại khu vực Chợ Lớn.

    TP.HCM sắp có lễ hội ẩm thực Việt - Hoa với 60 gian hàng tại Chợ Lớn - Ảnh 1.

    Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn thu hút đông đảo người dân mỗi dịp tổ chức

    ẢNH: THÁI HÒA

    Người dân và du khách có thể tham quan, thưởng thức món ăn, tìm hiểu nguyên liệu, cách kết hợp gia vị và những phương pháp chế biến tạo nên hương vị riêng của từng món.

    Trong ngày 5.12, lễ hội có hoạt động trải nghiệm chế biến các món ăn đặc trưng của người Hoa, diễn ra từ 14 - 16 giờ. Khách tham quan có thể tìm hiểu cách chế biến món ăn thông qua hoạt động này.

    Ngoài các gian hàng ẩm thực, chương trình cũng có trò chơi tương tác như thử vị đoán món ăn, nhìn hình đoán món ăn, cùng các tiết mục ca nhạc Việt - Hoa và biểu diễn acoustic.

    Lễ khai mạc diễn ra lúc 18 giờ ngày 4.12, với các tiết mục trống hội, múa lân, múa rồng. Trong ngày 5.12, ban tổ chức dự kiến tổ chức hoạt động diễu hành xe đạp từ 8 - 9 giờ.

    Các gian hàng bắt đầu hoạt động từ 9 giờ ngày 4.12. Trong hai ngày 5 và 6.12, hoạt động kinh doanh, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng diễn ra từ 7 giờ đến 21 giờ 30 phút theo lịch chương trình.

    TP.HCM sắp có lễ hội ẩm thực Việt - Hoa với 60 gian hàng tại Chợ Lớn - Ảnh 2.

    Những món ăn nổi tiếng Việt - Hoa hứa hẹn thu hút khách đến lễ hội

    ẢNH: DƯƠNG LAN

    Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story được tổ chức lần đầu vào năm 2023 tại quận 5 (cũ). Qua các năm, chương trình lần lượt giới thiệu những chủ đề như "Trải nghiệm món ngon điểm tâm" (2023), "Mỹ vị mì và bánh" (2024), "Hương sắc ngũ vị" (2025).

    Năm nay, chủ đề "Bát Bửu - Sắc vị tinh hoa" lấy cảm hứng từ ý nghĩa của số 8, gắn với quan niệm về sự phát triển, phát đạt và thịnh vượng. Nội dung chương trình tập trung giới thiệu sự phong phú của nguyên liệu, cách chế biến và sự giao thoa giữa hai nền ẩm thực Việt - Hoa.

    Theo ban tổ chức, bên cạnh hoạt động phục vụ người dân và du khách, lễ hội cũng tạo điều kiện để các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực giới thiệu món ăn và tiếp cận khách hàng.

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