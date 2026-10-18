Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM

Anh Cao Nhật Khang (20 tuổi, thứ hai từ phải sang) cho biết sự kiện không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội giao lưu, gắn kết giữa mọi người trong khu phố nói riêng và trên địa bàn phường nói chung