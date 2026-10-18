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    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Từ sáng sớm 18.10, hơn 1.700 người tập trung tại quảng trường Thuận Kiều, phường Chợ Lớn (TP.HCM), tham gia chương trình đi bộ đồng hành qua nhiều tuyến đường.

    Ghi nhận của Thanh Niên lúc 5 giờ 30 phút hôm nay 18.10, rất đông người đã có mặt tại quảng trường Thuận Kiều, phường Chợ Lớn (TP.HCM) để tham gia chương trình Đi bộ đồng hành năm 2026. Sự kiện do UBND phường Chợ Lớn tổ chức, với chủ đề "Bước chân kết nối - Cộng đồng phát triển". 

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 1.

    6 giờ sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia sự kiện Đi bộ đồng hành năm 2026 ở phường Chợ Lớn

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 2.

    Từ lúc tờ mờ sáng, rất đông người đã mặt tại quảng trường Thuận Kiều

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 3.

    Người tham gia chương trình đi bộ là cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đông đảo người dân trên địa bàn phường Chợ Lớn

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 4.

    Nói về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Chợ Lớn cho biết đi bộ là hoạt động đơn giản, gần gũi nhưng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe và tinh thần, giúp rèn luyện thể chất, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và gắn kết cộng đồng

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 5.

    Lãnh đạo phường Chợ Lớn, các khách mời đặc biệt cùng tham gia chương trình đi bộ sáng nay 18.10

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 7.

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 8.

    Anh Cao Nhật Khang (20 tuổi, thứ hai từ phải sang) cho biết sự kiện không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội giao lưu, gắn kết giữa mọi người trong khu phố nói riêng và trên địa bàn phường nói chung

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 9.
    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 10.
    Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM - Ảnh 11.

    Các "vận động viên" của khu phố 21 phường Chợ Lớn hào hứng sau khi hoàn thành đường chạy

    ẢNH: CAO AN BIÊN

     

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