Sáng chủ nhật, hơn 1.700 người tham gia đi bộ ở Chợ Lớn, TP.HCM

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Từ sáng sớm 18.10, hơn 1.700 người tập trung tại quảng trường Thuận Kiều, phường Chợ Lớn (TP.HCM), tham gia chương trình đi bộ đồng hành qua nhiều tuyến đường.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 5 giờ 30 phút hôm nay 18.10, rất đông người đã có mặt tại quảng trường Thuận Kiều, phường Chợ Lớn (TP.HCM) để tham gia chương trình Đi bộ đồng hành năm 2026. Sự kiện do UBND phường Chợ Lớn tổ chức, với chủ đề "Bước chân kết nối - Cộng đồng phát triển".
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