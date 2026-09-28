Đăng gần 800 video lên Facebook để bán thiết bị cờ bạc bịp

Công an TP.Hải Phòng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự 8 người để điều tra hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tinh, mạng viễn thông.

8 nghi phạm bị bắt giữ đều trú tại TP.Hải Phòng, gồm: Phạm Huy Tuyền (39 tuổi), Phạm Huy Tiến (37 tuổi), Vũ Văn Hiếu (29 tuổi), Phạm Văn Đồng (29 tuổi), Hoàng Công Tiệp (28 tuổi), Phạm Duy Hải (27 tuổi), Lương Văn Tuỳnh (35 tuổi) và Phạm Huy Tú (29 tuổi).

8 nghi phạm bị bắt giữ ẢNH: BỘ CÔNG AN

Vụ án này do Tuyền cầm đầu. Tuyền đã bàn bạc, thống nhất với các nghi phạm còn lại để phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá.

Trong các video, nhóm nghi phạm đã lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị "cờ bạc bịp" gắn thông tin liên lạc sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook với mục đích bán các dụng cụ, thiết bị gian lận cho việc đánh bạc bịp kiếm lời như: kính áp tròng, bộ bài gian lận; ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp…

Những video nhóm này đăng tải lên Facebook đã thu hút hàng nghìn lượt người xem, tương tác, like… có sức lan truyền lớn trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Đến nay, các nghi phạm đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Bộ Công an cho hay, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP.Hải Phòng điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.