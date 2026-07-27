Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở quê hương liệt sĩ Nguyễn Thanh Đằng

Trong làn khói hương nghi ngút, từng nén nhang được thắp lên mang theo lòng biết ơn, sự thành kính của những người đang được sống trong hòa bình đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người anh hùng chỉ huy hơn 300 trận đánh

Sáng cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng đoàn công tác đã đến đình thần, đền thờ liệt sĩ Hòa Long (phường Tam Long, TP.HCM) dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông thắp hương tại đền thờ liệt sĩ Hòa Long ẢNH: NGUYỄN LONG

Nghi thức diễn ra trang trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã cống hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.

Đã hàng chục năm nay, cứ đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, hàng ngàn người dân trong và ngoài địa phương lại tạm gác công việc để tìm về đền thờ liệt sĩ Hòa Long.

Ngôi đền nằm trên vùng đất trước đây là xã Hòa Long (TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nay thuộc phường Tam Long, TP.HCM, không chỉ là nơi ghi nhớ công lao của những người đã ngã xuống mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN LONG

Giữa dòng người thành kính dâng hương, nhiều người dành thời gian ghé thắp nén nhang tại quê hương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thanh Đằng - người con ưu tú của Hòa Long đã đi vào lịch sử bằng lòng quả cảm và những chiến công vang dội.

Sinh năm 1945 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, Nguyễn Thanh Đằng sớm nuôi dưỡng lòng yêu nước. Năm 1964, khi vừa tròn 19 tuổi, ông xung phong gia nhập bộ đội địa phương huyện Châu Đức, bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ.

Người dân thắp hương tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thanh Đằng ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, Nguyễn Thanh Đằng luôn là người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, cùng đồng đội liên tiếp bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của quân địch. Điển hình là trận chống càn ở xã Long Phước vào giữa tháng 5 đến đầu tháng 6.1966.

Khi quân Mỹ huy động Lữ đoàn dù 173, phối hợp với lính Úc, pháo binh New Zealand cùng hàng trăm máy bay và xe cơ giới mở cuộc càn quy mô lớn, lực lượng vũ trang huyện Châu Đức đã kiên cường bám trụ, dựa vào hệ thống địa đạo, giao thông hào để đánh trả.

Được giao làm Tiểu đội trưởng phụ trách một mũi tiến công, Nguyễn Thanh Đằng đã chỉ huy đơn vị chiến đấu ngoan cường, chặn đứng nhiều đợt tiến công của địch, góp phần cùng quân ta tiêu diệt hơn 1.000 tên địch và phá hủy nhiều phương tiện quân sự. Sau chiến công ấy, ông được kết nạp Đảng và được bình chọn là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Hơn một thập niên cầm súng, Nguyễn Thanh Đằng tham gia chỉ huy và chiến đấu trên 300 trận lớn nhỏ, cùng đơn vị tiêu diệt hơn 3.500 tên địch, phá hủy hơn 20 xe bọc thép M113, xe ủi cùng hàng trăm vũ khí các loại.

Ông được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, hai lần được phong danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ". Ngày 6.11.1978, Nhà nước truy tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những chiến công ấy là niềm tự hào của quê hương Hòa Long - vùng đất nằm ở cửa ngõ giao chiến ác liệt của miền Đông Nam bộ. Trong những năm tháng chiến tranh, quân và dân nơi đây đã chịu biết bao bom đạn, mất mát nhưng vẫn kiên cường bám đất, giữ làng, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đến thắp hương để nhớ về mình

Đến thắp hương cho ba người anh em cô cậu đều là liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ Hòa Long, bà Nguyễn Thị Phước (85 tuổi, ở phường Tam Long) lặng người trước bàn thờ khói hương nghi ngút. Đôi mắt đỏ hoe, bà kể năm nào cũng đến đây vào ngày 27.7 để gặp lại người thân trong ký ức.

Đền thờ liệt sĩ Hòa Long ẢNH: NGUYỄN LON

"Ba người anh em cô cậu của tôi hy sinh ở ba chiến trường khác nhau. Người ngã xuống ở chiến dịch Bình Ba, người ở Bình Châu, người ở Vạn Kiếp. Năm nào tôi cũng đến thắp hương. Mỗi lần đứng trước bàn thờ, tôi lại nhớ họ, lòng cứ bồi hồi, xúc động như mới hôm qua", bà Phước nghẹn ngào.

Ở một góc khác của đền thờ, bà Bùi Thị Huê (82 tuổi, quê Hà Tĩnh), cựu thanh niên xung phong từng phục vụ tại Ngã ba Đồng Lộc, lặng lẽ chắp tay trước anh linh các liệt sĩ. Chuyển vào sinh sống tại phường Tam Long đã 16 năm, bà chưa từng vắng mặt trong ngày tri ân đặc biệt này.

Năm nào bác Huê cũng đến đền thờ liệt sĩ Hòa Long thắp hương ẢNH: NGUYỄN LONG

"Tôi đến đây để nhớ lại một thời thanh xuân của mình trong những năm kháng chiến. Nhiều đồng đội của tôi đã không trở về. Mỗi lần thắp hương, tôi lại thấy như được gặp lại họ và càng trân trọng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ", bà Huê xúc động nói.

Không chỉ có những cựu chiến binh hay thân nhân liệt sĩ, nhiều gia đình trẻ cũng đưa con em đến đền thờ trong ngày 27.7. Các em nhỏ lắng nghe người lớn kể về những năm tháng chiến tranh, về những người con của Hòa Long như Anh hùng Nguyễn Thanh Đằng và biết bao liệt sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ để đổi lấy nền hòa bình hôm nay.

Những câu chuyện ấy trở thành bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự biết ơn cho thế hệ tuổi trẻ hôm nay.

Giữa hương trầm lan tỏa, tiếng chuông ngân vang và những bước chân lặng lẽ, đền thờ liệt sĩ Hòa Long một lần nữa trở thành điểm hẹn của lòng tri ân. Mỗi nén hương được dâng lên không chỉ là lời tưởng nhớ những người đã ngã xuống mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc.