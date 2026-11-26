Silk Way Star 2026 là cuộc thi âm nhạc quốc tế quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia. Trong 10 đêm thi, Đăng Khôi lựa chọn nhiều ca khúc gắn với âm nhạc Việt Nam, từ dân ca, nhạc truyền thống đến những bản hit từng được khán giả trong nước yêu thích. Đăng Khôi cũng chuẩn bị trang phục, đạo cụ mang hình ảnh văn hóa Việt để giới thiệu trên sân khấu.

Đăng Khôi thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc

Ở đêm thi đầu tiên, Đăng Khôi trình diễn Khi con gọi là ba, ca khúc do anh sáng tác, với chủ đề tình cảm gia đình. Trang phục được thiết kế gợi hình ảnh cánh cò, trong khi nam ca sĩ trao nón lá cho giám khảo và các thí sinh trước phần biểu diễn. Sang đêm thi thứ hai, anh chọn Trống cơm, kết hợp bài hát dân gian với đoạn quan họ Bắc Ninh, đồng thời đưa hình ảnh lá tre, chim Lạc và trống đồng lên trang phục.

Hình ảnh nón lá, trống cơm và những biểu tượng văn hóa Việt xuất hiện trong phần trình diễn của Đăng Khôi Ảnh: NVCC

Đến đêm thi thứ ba, Đăng Khôi thử sức với bản phối rock của Thiệp hồng sai tên và Xem như em chẳng may. Tiết mục có phần múa khèn mở đầu, tạo sự tương phản với phần nhạc hiện đại phía sau. Màn trình diễn nhận được nút vàng từ ban giám khảo.

Ở công diễn thứ tư, nam ca sĩ có thời gian chuẩn bị ngắn để viết lời Việt cho ca khúc Pơ Soảng, kết hợp hát song ngữ Việt - Trung và tập vũ đạo. Phần trình diễn giúp anh nhận 4 nút vàng, đạt 143 điểm từ giám khảo và tổng điểm 154,85, trở thành quán quân công diễn. Đăng Khôi cũng dành thời gian chúc mừng sinh nhật thí sinh Trung Quốc Curley G sau phần thi.

Một trong những tiết mục thể hiện hướng kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại của Đăng Khôi là Lý ngựa Ô. Ca khúc được phối cùng EDM, rap, đàn bầu và cải lương. Nam ca sĩ sử dụng trang phục gấm với họa tiết sóng nước, lá tre, hoa cúc, đồng thời đưa đàn bầu vào phần trình diễn nhằm tạo điểm nhấn cho âm nhạc Việt Nam.

Bên cạnh những tiết mục mang màu sắc dân gian, Đăng Khôi cũng trở lại với các ca khúc quen thuộc trong sự nghiệp như Cô bé mùa đông và Thương thương thương, yêu yêu yêu. Phần trình diễn thiên về giọng hát, không đặt nặng vũ đạo hay dàn dựng sân khấu, đồng thời được anh dành tặng bà xã Thủy Anh.

Đăng Khôi thử sức với nhiều phong cách trình diễn, từ dân ca đến rock, EDM và rap Ảnh: NVCC

Với Bèo dạt mây trôi, nam ca sĩ đưa giọng hát trẻ em và đoạn vè vào bản phối, kết hợp trang phục trắng - xanh gợi hình ảnh mặt hồ. Tiết mục tiếp tục khai thác chất liệu dân gian, trong đó hình ảnh Hà Nội được gợi nhắc qua lời ca.

Đăng Khôi cũng có hai phần trình diễn bằng tiếng nước ngoài. Anh hát Lullaby bằng tiếng Nga, trong khi nghệ sĩ Bogdan thể hiện See tình bằng tiếng Việt. Tiết mục nhận 2 nút vàng. Ở đêm thi khác, anh kết hợp cùng Cao Hãn Vũ trình diễn Liên minh mặt trận thất tình, có phần breakdance và nhận nút vàng từ giám khảo khách mời Serbia.

Khép lại hành trình, Đăng Khôi chọn Một vòng Việt Nam, gửi lời chào bằng 12 thứ tiếng. Phần hình ảnh trên sân khấu lần lượt giới thiệu nhiều địa danh như vịnh Hạ Long, hồ Hoàn Kiếm, Khuê Văn Các, Hội An, Đại Nội Huế, TP.HCM và miền Tây sông nước.

Ngày 23.11, Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thư chúc mừng Đăng Khôi sau cuộc thi. Trong thư, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc ghi nhận tinh thần lao động nghệ thuật, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và đương đại qua những tiết mục như Trống cơm, Lý ngựa Ô, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.